¿Dejar de pagar un crédito grupal afecta a todos? Esto es lo que se sabe

No nos cansaremos de repetirlos, el buró de crédito no es malo, es una herramienta que las empresas o bancos emplean para conocer el historial crediticio de los solicitantes, observarán si es un buen pagador o si cuenta con deudas atrasadas.

Por esa razón es importante cuidar nuestras finanzas para tener una buena imagen. Si en algún momento has considerado adquirir un crédito grupal y no sabes si un atraso podría perjudicar tu historial, no te preocupes, a continuación te explicaremos de qué forma te puede afectar.

¿QUÉ PASA SI TENGO UN CRÉDITO GRUPAL Y DEJAN DE PAGAR?

En las redes sociales del Buró de Crédito constantemente publican todo tipo de información, incluso han contestado múltiples preguntas de diversos usuarios, con la finalidad de aclarar el funcionamiento y la forma en que ciertos movimientos pueden afectar nuestro historial.

Hay quienes adquieren crédito o préstamos en grupos, dinero que podrán emplear entre todos para adquirir algún artículo u objeto, aunque parezca una gran opción, hay que tener cuidado en esos casos.

El Buró de crédito resalta que al adquirir esos créditos grupales, si alguien se atrasa en los pagos o deja de pagar, esto afectará a todos, perjudicando la calificación que hayamos obtenido.

Incluso en esos casos, recomienda que tengamos cuidado y seamos más precavidos al momento de adquirir un préstamo, resaltando que debemos seleccionar a gente pagadora para evitar estas situaciones, sin importar el parentesco que tengamos con ellos.

¿CÓMO PUEDO SABER MI CALIFICACIÓN EN EL BURÓ DE CRÉDITO?

Recordemos que cuando adquirimos un préstamo o crédito, firmamos parte del buró de crédito, con el cual las empresas financieras y bancarias conocerán a fondo nuestro historial, identificando mediante calificaciones a las personas con buenos o malos pagos.

Es posible solicitar tu historial crediticio del buró, con el que podrás conocer el score que tienes, solamente sigue los pasos para solicitarlo:

Ingresa a la página oficial de Buró de Crédito. Da clic en "Obtén ya tu reporte". Llena el formulario que proporcionará, verifica que toda la información sea correcta.

Es un proceso gratis, pero al hacerlos en los últimos meses del año, puede tener un costo de $58, es un proceso muy fácil con el que sabrás tu calificación. Conforme es más alto el puntaje, lograrás obtener préstamos más altos ante los bancos.

En conclusión, si una persona del crédito grupal deja de pagar y genera atrasos, eso definitivamente perjudicará su historial del buró de crédito, así que debes tener cuidado con quien decides adquirir una deuda para evitar problemas.