"Debería aprobarse para 2027": Sheinbaum defiende reforma contra nepotismo y reelección

Esta mañana, la presidenta, se pronunció sobre la reforma contra el nepotismo y la reelección, cuyo dictamen fue aprobado

Por: Jhoanna Ontiveros Peraza

Este miércoles 26 de febrero, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se pronunció sobre la reforma contra el nepotismo y la reelección, cuyo dictamen fue aprobado por el Senado de la República con un artículo transitorio que aplaza su entrada en vigor hasta el año 2030. La mandataria sostuvo que la medida debió implementarse en 2027.

Sheinbaum explicó que la decisión de postergar la aplicación de la reforma fue tomada por los legisladores que integran la alianza de la Cuarta Transformación, señalando que fue un acuerdo necesario para obtener la mayoría en el Congreso.

"Es una decisión de los senadores y diputados. Lo que importa a todas y todos los mexicanos es que no haya nepotismo en los procesos electorales. Esa es la situación que prevaleció en el Senado, entiendo que por eso tomaron la decisión de llevarlo hasta el 2030", declaró.

SHEINBAUM DEFIENDE LA REFORMA CONTRA NEPOTISMO

Pese a que la aplicación de la reforma se pospuso, Sheinbaum celebró que la medida haya sido incorporada en la Constitución. "Queda en la Constitución que a partir del 2030 ya no hay reelección y no puede haber familiares que hereden los cargos", enfatizó.

No obstante, insistió en que su intención era que la reforma entrara en vigor en 2027 y manifestó su desaprobación hacia la posibilidad de que en ese año haya casos de sucesión de familiares en cargos públicos. "Aquel que lo haga en 2027 se va a ver muy mal", advirtió.

Sheinbaum también reiteró su confianza en el criterio de la ciudadanía para rechazar este tipo de prácticas en caso de que algún partido postule a familiares de gobernantes como candidatos. "El pueblo está muy consciente. No creo que les vaya muy bien a quienes intenten imponer a un familiar", indicó.

Cuando se le preguntó si estaba conforme con la reforma tal como se aprobó en el Senado, Sheinbaum respondió: "Pues es lo que se logró en el Senado y me parece bien porque finalmente queda en la Constitución (...) No va a haber nepotismo ni reelección a partir del 2030. ¿Que hubiéramos querido que fuera en 2027? Pues sí, pero en el marco de las alianzas no se pudo".