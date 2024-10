Cynthia López renuncia a su puesto de senadora en el PRI

Cynthia López Castro, la senadora del Partido Revolucionario Institucional (PRI), ha renunciado tras 21 años de una militancia; sin embargo, no descarta sumarse a la fracción parlamentaria del partido Movimiento de regeneración nacional (Morena).

La expriista cobró notoriedad el jueves pasado por la noche, tras argumentar contra la reforma constitucional para acto seguido desaparecer del salón de plenos a la mitad de la sesión ordinaria.

Algunas fuentes de la cámara alta aseguran que fue algo orquestado; sin embargo, Castro ha declarado que en lo absoluto no fue así.

¿CUÁL FUE SU DECLARACIÓN?

"Ya no comulgo con el partido. "Ya no me siento a gusto", fue lo que declaró López Castro en una conferencia de prensa.

Mientras que la aprobación de la citada reforma constitucional requería de una votación que equivaliera a dos tercios de los que en ese momento eran los senadores en presencia, sin embargo, en el pleno solamente había 127 senadores y de un total de 128 por la insistencia del morenista guanajuatense Ricardo Sheffield, derivado de desacuerdos internos con su partido.

Con 84 votos a favor se lograría la aprobación. Entre ellos se encontraban 85 de parte de Morena, PT y PVEM.

LA POLÉMICA

En aquella noche, desde la tribuna, en medio de las manifestaciones de la oposición en contra de la enmienda, la exposición exclamó lo siguiente:

"Esta reforma que está haciendo Morena es para que, si mañana le quieren cambiar el nombre a México, lo puedan hacer porque nadie les va a poder decir nada... por si mañana deciden poner en el Artículo 1° que ´podamos hacer lo que queramos´, se apruebe por completo y nadie les pueda decir nada".

"Esta reforma es para coartar la libertad jurídica; es para que nadie pueda interponer una acción de inconstitucionalidad; un amparo corta la libertad jurídica de todos los mexicanos".