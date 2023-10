¿Cuentas con una o más tarjetas de crédito? ten cuidado con esto

A pesar de pagar la tarjeta de crédito en las fechas indicadas, hay ocasiones que impiden hacer los pagos correspondientes. Situaciones como desempleo, alguna emergencia médica o gastos inesperados pueden interferir en los planes y provocar un atraso, cuando algo así sucede, inevitablemente caes en morosidad y es cuando vienen las complicaciones.

En México la emisión de tarjetas de crédito no ha dejado de crecer; de enero a junio de este año, los bancos otorgaron un millón 701 mil 212 plásticos nuevos, más del triple de las que lograron colocar en el mismo periodo de 2022, cuando sumaron 489 mil 834 plásticos.

ADEUDO EN LA TARJETA DE CRÉDITO

Si en dado caso no se cubre el monto total de la tarjeta de crédito al final de la fecha de pago, se incrementa el siguiente mes a tu deuda un porcentaje de interés. Esto es en el caso de pagar la cantidad mínima, que es lo que se recomienda si algún mes no cuentas con todo el dinero.

Si no puedes pagar la cantidad mínima, el banco con el que tengas la tarjeta de crédito se comunicará contigo para recordarte hacer el pago; después de 72 horas que no se realice el pago, el uso de la tarjeta quedará suspendido hasta que no se haga al menos el pago mínimo.

Si luego de un mes no se ha reflejado ningún pago en la tarjeta de crédito, el banco hará llamadas de cobro a ti y a tus referencias, y posteriormente se pasarán tus datos a despachos de cobranza.

CRECEN LOS MOROSOS

Según cifras del Banco de México (Banxico), en el último año, el saldo de la cartera vencida de las tarjetas de crédito que opera la banca en México prácticamente se duplicó entre agosto de 2022 y agosto de 2023 pasó de seis mil 816 millones a 13 mil 490 millones de pesos.

Banxico puntualizó que el crecimiento del saldo vencido en las tarjetas de crédito es cuatro veces superior al del portafolio de crédito vigente, que hasta agosto de este año se situó en 507 mil 916 millones de pesos, un alza de 22.5 por ciento respecto a los 414 mil 334 millones reportados en el octavo mes de 2022.

El saldo de la cartera vencida representa 2.6 por ciento del portafolio vigente de las tarjetas de crédito.