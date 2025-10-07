¿Cuántos años podría pasar en prisión Omar "N" si es declarado culpable por abuso sexual infantil?

El exfutbolista mexicano Omar "N" enfrenta una acusación grave por abuso sexual infantil agravado y este viernes 10 de octubre será su primera audiencia en el Reclusorio Metropolitano de Puente Grande, Jalisco, donde se definirá si es vinculado a proceso.

Según el Código Penal del Estado de Jalisco, en caso de ser declarado culpable, Omar 'N' podría enfrentar hasta 20 años de prisión, dependiendo de los agravantes que determine el juez.

¿QUÉ DICE LA LEY EN JALISCO SOBRE ABUSO SEXUAL INFANTIL?

El delito está regulado en los artículos 142-L y 142-M del código penal local. La pena varía según la edad de la víctima y si se comprueba que hubo cópula o no.

Sin cópula: Si se trata de actos erótico-sexuales sin llegar a la cópula y la víctima es menor de 12 años, la pena va de 3 a 6 años de prisión.

Con cópula o cópula equiparada: En víctimas menores de 15 años la pena va de 12 a 20 años de prisión, que sería el escenario más grave y el que podría aplicarse en este caso.

¿CUÁL ES EL ESTADO ACTUAL DE SU PROCESO?

Omar 'N' fue detenido el pasado sábado por la Fiscalía de Jalisco tras una denuncia interpuesta este año. La parte acusadora asegura que los hechos ocurrieron desde 2019, cuando la víctima tenía apenas 12 años. Actualmente, la joven tiene 17 años.

El exjugador solicitó un plazo de 144 horas para presentar su defensa, por lo que se encuentra bajo prisión preventiva. En caso de ser vinculado a proceso, permanecerá detenido durante el juicio.

Las autoridades han señalado que hay más de una acusación en su contra y que su integridad está siendo resguardada en el penal debido a la gravedad del delito que se le imputa.