Sarampión en México: Ya son 25 estados con contagios y más de 4 mil 800 casos

La Secretaría de Salud informó que el brote de sarampión en México continúa expandiéndose y ya afecta a 25 estados del país. Hasta el momento, se han confirmado 4 mil 849 casos, con 22 muertes registradas, incluida una más recientemente en Chihuahua, entidad donde comenzó el brote.

Aguascalientes y Colima son los estados más recientes en sumarse a la lista de contagios. Solo seis entidades permanecen libres de la enfermedad.

El grupo más vulnerable sigue siendo el de niños de 0 a 4 años, con mil 210 casos, seguido por adultos jóvenes de 25 a 34 años, con mil 110 contagios.

En las últimas 48 horas, se confirmaron 40 nuevos casos en Chihuahua, Jalisco, Coahuila, Colima y Querétaro.

ENTIDADES CON MAYOR NÚMERO DE CASOS

Por número de personas contagiadas, Chihuahua encabeza la lista con 4 mil 364 casos, seguido de:

Sonora: 97 casos

Guerrero: 62

Jalisco: 61

Michoacán: 58

Coahuila: 55

Durango: 40

La Secretaría de Salud continúa exhortando a la población a vacunar a menores de edad y estar atentos a los síntomas como fiebre, erupciones en la piel, tos y conjuntivitis.