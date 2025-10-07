Huracán Priscilla: Presidenta Sheinbaum emite alerta "Podría alcanzar categoría 3 esta tarde" en BCS

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, emitió una alerta este martes 7 de octubre ante la inminente intensificación del huracán Priscilla, que podría alcanzar la categoría 3 en las próximas horas.

MENSAJE DE SHEINBAUM SOBRE "PRISCILLA"

A través de sus redes sociales, la mandataria informó que el fenómeno continuará desplazándose en paralelo a la costa occidental de Baja California Sur, con pronóstico de fuertes lluvias y ráfagas de viento en la zona de Los Cabos.

Se prevé que esta tarde el huracán Priscilla se intensifique a categoría 3; continuará desplazándose en paralelo a la costa occidental de Baja California Sur.



Autoridades de los tres órdenes de gobierno estamos coordinados y preparados en Los Cabos, donde se pronostican fuertes... — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) October 7, 2025

"Se prevé que esta tarde el huracán Priscilla se intensifique a categoría 3; continuará desplazándose en paralelo a la costa occidental de Baja California Sur", escribió Sheinbaum, quien añadió que las autoridades federales, estatales y municipales "estamos coordinados y preparados en Los Cabos, donde se pronostican fuertes lluvias. Seguimos informando".

TRAYECTORIA Y ESTADOS AFECTADOS

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), Priscilla se fortaleció durante la mañana de este martes a huracán categoría 2 en la escala Saffir-Simpson. Su trayectoria mantiene vigilancia especial, ya que se desplaza hacia el noroeste y sus efectos comienzan a sentirse en varios estados del occidente mexicano.

El SMN advirtió que el ciclón generará lluvias puntuales intensas en Jalisco y Colima, además de precipitaciones muy fuertes en Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Michoacán y Guerrero.

Estas lluvias podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo, lo que incrementa el riesgo de encharcamientos, deslaves e inundaciones en zonas vulnerables.

ACCIONES DE PROTECCIÓN CIVIL POR HURACÁN "PRISCILLA"

Por su parte, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) desplegó una Misión de Enlace y Coordinación (ECO) en Baja California Sur, con el objetivo de reforzar las acciones preventivas y de preparación ante el avance del huracán.

El Instituto Cooperativo para la Investigación Atmosférica (CIRA) de Estados Unidos difundió imágenes satelitales que muestran el desarrollo del ojo del huracán Priscilla desde el espacio, confirmando su fortalecimiento y organización ciclónica.

Las autoridades llaman a la población a mantenerse informada a través de canales oficiales y seguir las recomendaciones de protección civil, ante un fenómeno que podría intensificarse en las próximas horas y generar impactos severos en el noroeste del país.