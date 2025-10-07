Gobierno de Sheinbaum logra reducir 32% los homicidios diarios y más de 34 mil detenciones en un año

Durante el primer año de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, los resultados de la estrategia nacional de seguridad muestran avances significativos, según informó el secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch.

En conferencia mañanera de este martes, el funcionario destacó la detención de 34 mil 690 personas vinculadas con delitos de alto impacto, así como una reducción de 27 homicidios diarios en comparación con el año pasado.

ASEGURAMIENTO DE ARMAS Y DROGAS

García Harfuch precisó que la coordinación del Gabinete de Seguridad permitió también el aseguramiento de 17 mil 200 armas de fuego, 283 toneladas de droga, entre ellas tres millones de pastillas de fentanilo, y el desmantelamiento de mil 564 laboratorios clandestinos distribuidos en 22 estados del país.

Según explicó, estos resultados son consecuencia de una estrategia enfocada en atacar las raíces de la violencia mediante inteligencia, cooperación interinstitucional y operativos conjuntos.

El secretario subrayó que los avances se lograron gracias a la colaboración entre autoridades federales, estatales y municipales, además del despliegue de la Guardia Nacional, que actualmente cuenta con 133 mil elementos operativos desplegados, principalmente en entidades donde las fuerzas locales son insuficientes.

REDUCCIÓN EN HOMICIDIOS DOLOSOS EN MÉXICO

Por su parte, Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), detalló que entre septiembre de 2024 y septiembre de 2025 se registró una reducción del 32 por ciento en el promedio diario de víctimas de homicidio doloso.

Mientras que en septiembre de 2024 el país reportaba 86.9 homicidios al día, para septiembre de 2025 la cifra bajó a 59.5 casos diarios, lo que representa 27 homicidios menos por jornada.

La funcionaria añadió que estados como Zacatecas, Chiapas, Estado de México, Quintana Roo, Jalisco y Nuevo León registraron caídas superiores al 50 por ciento en homicidios dolosos diarios.

Asimismo, delitos de alto impacto como el robo de vehículo con violencia y el robo a transportistas mostraron una disminución del 46 por ciento en los últimos ocho años, lo que, según las autoridades, refleja un avance sostenido en la reducción de la criminalidad en el país.