Nacional / México

Sheinbaum busca diálogo con Trump para evitar arancel a camiones pesados mexicanos

La presidente anunció que su gobierno buscará un acuerdo con Estados Unidos para evitar el arancel del 25% que Donald Trump aplicará

Oct. 07, 2025
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció este martes 7 de octubre de 2025 que su gobierno buscará llegar a un acuerdo con Estados Unidos ante el nuevo arancel del 25 por ciento que el presidente Donald Trump pretende imponer a los camiones pesados que ingresen a territorio estadounidense.

Durante su conferencia matutina, la mandataria aclaró que la medida anunciada por Trump aplica a todos los países, aunque reconoció que México será uno de los más afectados debido a su alta exportación de vehículos pesados.

“Lo que se anunció ayer no es a México, es a todo el mundo; el arancel de los vehículos pesados no es a México. Obviamente a México le afecta más porque tenemos exportación de vehículos pesados”, señaló Sheinbaum.

La presidenta informó que el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, ya sostiene conversaciones con su homólogo estadounidense y con el embajador encargado de los tratados comerciales. Además, adelantó que, si es necesario, sostendrá una llamada directa con Trump antes del 1 de noviembre para evitar la entrada en vigor del arancel.

“Tengo algunas llamadas con administradores y con CEO de estas empresas, para decirles que vamos a hacer todo lo que esté de nuestra parte para evitar estos aranceles a nuestro país”, afirmó.

El presidente Donald Trump anunció en sus redes sociales que el nuevo impuesto comercial se aplicará a partir del 1 de noviembre de 2025. De acuerdo con el mandatario estadounidense, la medida busca proteger a los fabricantes nacionales como Peterbilt, Kenworth, Freightliner y Mack Trucks frente a lo que calificó como “competencia externa desleal”.

En septiembre, el republicano ya había adelantado la imposición de un arancel similar con entrada en vigor el 1 de octubre, pero la medida se pospuso un mes, lo que abrió una ventana de negociación que el gobierno mexicano busca aprovechar para evitar mayores repercusiones en la industria automotriz nacional.

Jhoanna Ontiveros Peraza
Licenciada en Ciencias y Técnicas de la Comunicación en la Universidad Vizcaya de las Américas. Redactora en el Diario del Yaqui, cubro las secciones de Nacional, Finanzas y Farándula.

