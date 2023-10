¿Cuánto dinero recibiría AMLO de pensión al retirarse?

A poco tiempo de que finalice el sexenio de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y se retire de la vida pública, habló en su mañanera sobre la pensión que recibirá y explicó por qué no cobrará el máximo de 62 mil pesos mensuales a los que aspira un trabajador de la administración pública.

Sobre el tema de la pensión de AMLO se dio en la misma mañanera en la que el mandatario arremetió en contra del ministro en retiro, José Ramón Cossío, a quien acusó de recibir una pensión de 480 mil pesos mensuales provenientes del erario.

CONTRASTE

Lo anterior, en el contexto de que el exintegrante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) participó este domingo en la Marcha en Defensa del Poder Judicial, movilización convocada por trabajadores que se encuentran en paro luego de que avanzara en Diputados la propuesta de desaparecer 13 fideicomisos que dicen que afectarán sus percepciones.

Sobre estas protestas AMLO dijo que es una incitación de los ministros quienes manipulan a los trabajadores para manifestarse en contra del recorte de privilegios de unos cuantos al interior del PF. Prueba de ello, fue la pensión que recibiría Cossío, según lo que presentó en la mañanera de este lunes.

CARGOS PÚBLICOS DE AMLO

Director del Instituto Indigenista de Tabasco (1977-1982)

Director de Promoción Social del Instituto Nacional del Consumidor (1984)

Jefe de Gobierno del Distrito Federal, hoy Ciudad de México (2000-2005)

Presidente de la República (2018 a la fecha)

AMLO mencionó en la rueda de prensa que no cumple con los requisitos para que le depositen esa cantidad porque apenas lleva como 20 o 22 años de servicio, aunque precisó que ha estado haciendo aportaciones para su retiro: "Me voy a ir con 30, 32 mil, 35 mil, no he hecho la cuenta", aclaró el presidente.