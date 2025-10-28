¿Cuándo será la audiencia que defina la deportación de Víctor Manuel Álvarez Puga a México?

Esta mañana la presidenta, Claudia Sheinbaum, confirmo que el empresario Victor Manuel Álvarez Puga, sera extraditado a México tras su reciente detencion en Estados Unidos. El empresario Víctor Manuel Álvarez Puga, esposo de la conductora Inés Gómez Mont, fue localizado y detenido en Miami, Florida, tras estar siendo buscado por la Fiscalía General de la República (FGR) por delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal.

De acuerdo con la FGR, el empresario es buscado por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (Femdo) y por la Fiscalía Especializada de Control Competencial, derivado de investigaciones sobre presuntas operaciones financieras irregulares y evasión fiscal relacionadas con recursos de origen ilícito.

DETENCIÓN EN ESTADOS UNIDOS

De acuerdo con una ficha de detención del gobierno estadounidense, Álvarez Puga fue arrestado en un centro de procesamiento de migrantes en Miami, Florida, donde permanece bajo custodia del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) desde el 24 de septiembre, debido a su situación migratoria irregular.

Cabe recordar que la Agencia de Investigación Criminal (AIC) solicitó a la Interpol la emisión de una ficha roja internacional para localizarlo y detenerlo fuera del país, medida que permitió a las autoridades ubicarlo en territorio estadounidense.

En paralelo, la Fiscalía Especial para Asuntos Internacionales tramitó ante la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) la solicitud de detención provisional con fines de extradición, la cual fue enviada oficialmente al gobierno de Estados Unidos.

¿CUÁNDO SERÁ LA AUDIENCIA QUE DEFINIRÁ SU DEPORTACIÓN?

El pasado 17 de octubre, un juez migratorio estadounidense resolvió deportar a Víctor Manuel Álvarez Puga a México; sin embargo, su defensa interpuso un recurso legal que suspendió temporalmente la medida.

Durante la conferencia matutina, Sheinbaum explicó que su administración está "esperando toda la información de la Fiscalía General de la República (FGR)" para avanzar con el proceso y que ya solicitó detalles al gabinete de Seguridad.

La audiencia definitiva para determinar si será deportado estáprogramada para el miércoles 12 de noviembre, fecha en la que las autoridades de ese país deberán decidir si procede su entrega al gobierno mexicano.

Mientras tanto, la FGR confirmó que las órdenes judiciales contra el empresario siguen vigentes, y que las autoridades mexicanas mantienen coordinación con sus contrapartes internacionales para lograr su extradición y que enfrente los cargos en territorio nacional.