Sheinbaum confirma que Víctor Álvarez Puga será extraditado a México tras su detención en EU

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que Víctor Manuel Álvarez Puga, empresario mexicano y exesposo de la conductora Inés Gómez Mont, será extraditado a México luego de su reciente detención en Estados Unidos.

Durante su conferencia matutina de este martes 28 de octubre, Sheinbaum explicó que su administración está "esperando toda la información de la Fiscalía General de la República (FGR)" para avanzar con el proceso, y señaló que ya solicitó detalles al gabinete de Seguridad.

La mandataria prevé que en el transcurso de este día se cuente con mayores datos sobre el estatus legal del empresario.

"Lo importante es que se realice la extradición para que comparezca ante las autoridades mexicanas y responda por los delitos que se le imputan", afirmó la presidenta, quien destacó que su gobierno mantiene coordinación constante con las autoridades estadounidenses para garantizar el cumplimiento de los procedimientos judiciales.

¿CUÁLES SON LOS DELITOS DE VÍCTOR ÁLVAREZ PUGA?

Álvarez Puga fue arrestado en Miami, Florida, y permanece en el centro de procesamiento Krome North SPC bajo custodia migratoria.

Su detención, notificada por autoridades estadounidenses, responde inicialmente a cuestiones migratorias, aunque México ha manifestado formalmente su interés en la extradición.

El nombre de Víctor Álvarez Puga figura desde 2021 en las investigaciones por corrupción y desvío de recursos públicos encabezadas por la UIF y la FGR.

El empresario enfrenta acusaciones de fraude, lavado de dinero y evasión fiscal formuladas por el gobierno mexicano.

A través del despacho Álvarez Puga y Asociados, fundado junto a su hermano Alejandro, se habrían desviado cerca de 2,950 millones de pesos del presupuesto de la Secretaría de Gobernación durante la gestión de Miguel Ángel Osorio Chong.

Además, se le vincula con Juan Collado, abogado detenido en 2019 por lavado de dinero y delincuencia organizada. Ambos mantenían una relación profesional y personal cercana, y sus esposas, Inés Gómez Mont y Yadhira Carrillo, también formaban parte del mismo círculo social.

Con la extradición en curso, el gobierno mexicano busca que Álvarez Puga enfrente la justicia por delitos de defraudación fiscal, uso de empresas fantasma, administración fraudulenta y peculado, en un caso que se perfila como uno de los más emblemáticos en la lucha contra la corrupción de los últimos años.