Secretaría del Bienestar aplaza pago de pensión para adultos mayores en noviembre

Novedades para todas aquellas personas que esperan su depósito de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores (65 años y más), ya que se presentará un retraso en las ministraciones de noviembre debido a un pequeño contratiempo en el calendario.

De acuerdo con el programa, los beneficiarios recibirán 6 mil 200 pesos en sus tarjetas del Banco del Bienestar; sin embargo, el depósito en cuentas no se realizará en los primeros días del mes, 1 y 2 de noviembre, ya que estas fechas caen en sábado y domingo, respectivamente, lo que hace que los pagos empiecen a caer a partir del lunes 3 de noviembre.

Como en ocasiones anteriores, se ha establecido, la dispersión de recursos se realizará de forma escalonada y por orden alfabético, conforme a la letra inicial del primer apellido de cada beneficiario.

ASÍ QUEDÓ EL CALENDARIO DE PAGOS DE LA PENSIÓN BIENESTAR

Así las cosas, la fecha de pagos del último bimestre se espera que inicie el lunes 3 con los apellidos de letra "A".

Lunes 3 de noviembre: apellidos con letra A

Martes 4 de noviembre: apellidos con letra B

Miércoles 5 de noviembre: apellidos con letra C

Jueves 6 de noviembre: apellidos con letra C

Viernes 7 de noviembre: apellidos con letras D, E, F

Lunes 10 de noviembre: apellidos con letra G

Martes 11 de noviembre: apellidos con letra G

Miércoles 12 de noviembre: apellidos con letras H, I, J, K

Jueves 13 de noviembre: apellidos con letra L

Viernes 14 de noviembre: apellidos con letra M

Martes 18 de noviembre: apellidos con letra M

Miércoles 19 de noviembre: apellidos con letras N, Ñ, O

Jueves 20 de noviembre: apellidos con letras P, Q

Viernes 21 de noviembre: apellidos con letra R

Lunes 24 de noviembre: apellidos con letra R

Martes 25 de noviembre: apellidos con letra S

Miércoles 26 de noviembre: apellidos con letras T, U, V

Jueves 27 de noviembre: apellidos con letras W, X, Y, Z

En cuanto a si los beneficiarios de este programa recibirán aguinaldo, el Gobierno federal confirmó que no lo habrá, ya que esta prestación es únicamente para trabajadores activos o retirados, como lo establece la Ley Federal del Trabajo (LFT); quienes sí recibirán aguinaldo son aquellos adultos pensionados por el IMSS o el Issste.