Nacional / México

Periodista mexicano es asesinado en Durango tras cubrir temas de narcotráfico

Miguel Ángel Beltrán fue encontrado en una manta junto con un mensaje relacionado al tipo de noticias que informaba

Oct. 27, 2025
Ya son 9 periodistas asesinados este año en México.
El periodista Miguel Ángel Beltrán, conocido por su cobertura de temas relacionados con los cárteles de droga en México, fue hallado muerto el fin de semana en una carretera que conecta el estado de Durango con Mazatlán, Sinaloa, según informó el medio Contexto de Durango, donde trabajaba.

El cuerpo de Beltrán fue encontrado envuelto en una manta, con una nota junto a él que, de acuerdo con reportes locales, decía: "Por difundir falsas acusaciones contra el pueblo de Durango".

Aunque el contenido del mensaje no ha sido confirmado por las autoridades, este tipo de notas suelen ser utilizadas por grupos criminales como advertencia. La fiscalía estatal aún no ha emitido un comunicado oficial sobre el caso.

MÉXICO: UN PAÍS PELIGROSO PARA LOS PERIODISTAS

Beltrán, quien también mantenía un blog y una cuenta de TikTok, publicaba regularmente sobre hechos delictivos y temas de seguridad. Días antes de su muerte, había difundido un video sobre la detención de un presunto líder criminal.

 "Lamentamos profundamente el fallecimiento de nuestro compañero periodista, Miguel Ángel Beltrán. Nos unimos al dolor de su familia y amigos, deseándoles fortaleza ante esta irreparable pérdida", expresó el medio Contexto de Durango en un comunicado.

De acuerdo con Reporteros Sin Fronteras, México continúa siendo uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo. Con el asesinato de Beltrán, ya son nueve los periodistas asesinados en el país durante este año.

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó el crimen e instó a las autoridades mexicanas a garantizar que el caso no quede impune.

César Leyva
