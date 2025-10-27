  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Lunes, 27 De Octubre Del 2025
SÍGUENOS
Nacional / México

Uber gana batalla legal y podrá operar en aeropuertos de México

La compañía destacó que esta resolución llega en un momento clave, de cara al Mundial de Futbol 2026, que tendrá como una de sus sedes a este país

Oct. 27, 2025
El tema cobra relevancia tras múltiples agresiones y conflictos entre taxistas y conductores de la plataforma digital.
El tema cobra relevancia tras múltiples agresiones y conflictos entre taxistas y conductores de la plataforma digital.

La plataforma de transporte Uber obtuvo una suspensión definitiva que le permite operar libremente en los 70 aeropuertos de México, luego de una resolución emitida por la Jueza Decimotercera de Distrito en Materia Administrativa.

Con este fallo, se determinó que los conductores de Uber no podrán ser detenidos por la Guardia Nacional al realizar viajes de recogida o descenso de usuarios en aeropuertos, incluyendo los de Cancún, Cozumel, Tulum y Chetumal, mientras se resuelve el juicio de amparo interpuesto por la compañía.

"Es ilegal detener a los conductores que realizan viajes a través de la plataforma de Uber cuando se encuentran dejando o recogiendo usuarios en los aeropuertos de México", señaló la empresa en un comunicado.

imagen-cuerpo

IMPORTANTE RESOLUCIÓN PREVIO AL MUNDIAL 2026

La compañía destacó que esta resolución llega en un momento clave, de cara al Mundial de Futbol 2026, que tendrá como una de sus sedes a México. Uber subrayó la importancia de ofrecer una buena experiencia a los millones de turistas que visitarán el país durante el evento.

Asimismo, la empresa hizo un llamado al Congreso de la Unión para legislar sobre la operación de plataformas digitales en zonas federales, con el fin de establecer un marco normativo claro que beneficie a conductores, usuarios y al turismo nacional.

imagen-cuerpo

SE ESPERA PAREN LAS AGRESIONES

El tema cobra relevancia tras múltiples agresiones y conflictos entre taxistas y conductores de Uber en el Aeropuerto Internacional de Cancún, donde se han reportado ataques, acoso y detenciones arbitrarias.

En uno de los casos más recientes, una turista estadounidense fue agredida por un taxista mientras intentaba abordar un vehículo de la aplicación.

Uber destacó que permitir el acceso de sus unidades a los aeropuertos mejorará la conectividad, reducirá los tiempos de espera y ofrecerá alternativas de movilidad más seguras y eficientes para los viajeros.

César Leyva
César Leyva
Contenido Relacionado
Fallece doña Elodia, símbolo de amor y fortaleza tras sobrevivir a las inundaciones en Veracruz
Nacional / México

Fallece doña Elodia, símbolo de amor y fortaleza tras sobrevivir a las inundaciones en Veracruz

Octubre 27, 2025

Ella y su pareja se convirtieron en un emblema de amor y resistencia luego de sobrevivir al desbordamiento del río Cazones, en Poza Rica

Choferes de aplicación podrán operar sin restricciones en más de 70 aeropuertos de México
Nacional / México

Choferes de aplicación podrán operar sin restricciones en más de 70 aeropuertos de México

Octubre 27, 2025

Las autoridades ya no podrán aplicar sanciones a los socios conductores que realicen viajes mediante la aplicación luego de más de una década

San Judas Tadeo: ¿Por qué millones de mexicanos confían en el santo de las causas imposibles?
Nacional / México

San Judas Tadeo: ¿Por qué millones de mexicanos confían en el santo de las causas imposibles?

Octubre 27, 2025

En México, San Judas Tadeo, con túnica verde y medallón dorado, es símbolo de fe, esperanza y fortaleza para millones de creyentes