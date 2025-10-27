  • 24° C
Nacional / México

Fallece doña Elodia, símbolo de amor y fortaleza tras sobrevivir a las inundaciones en Veracruz

Ella y su pareja se convirtieron en un emblema de amor y resistencia luego de sobrevivir al desbordamiento del río Cazones, en Poza Rica

Oct. 27, 2025
Doña Elodia Reyes, la mujer que se ganó el cariño y admiración de todo el país tras ser rescatada junto a su esposo, Hilario Reynosa, durante las inundaciones en Veracruz, falleció este lunes 27 de octubre mientras recibía atención médica.

La pareja se convirtió en un emblema de amor y resistencia luego de sobrevivir al desbordamiento del río Cazones, en Poza Rica. Su historia dio la vuelta a México después de que un video mostrara el momento en que ambos permanecían abrazados, enfrentando juntos la fuerza de la corriente.

COMPLICACIONES DE SALUD Y UN ADIÓS INESPERADO

De acuerdo con sus familiares, doña Elodia perdió la vida a causa de un paro cardiorrespiratorio, tras varios días de complicaciones médicas. Desde su rescate, el pasado 9 de octubre, ella y su esposo fueron acogidos por familiares en el municipio de Naranjos, ya que su vivienda había sido destruida por las aguas.

El 19 de octubre decidieron regresar a Poza Rica para recuperar lo poco que quedaba de su hogar y comenzar con las labores de limpieza. Sin embargo, su salud empezó a deteriorarse. Vecinos que los ayudaron relataron que la mujer presentó fiebre y debilidad, por lo que fue trasladada a un hospital el sábado 26 de octubre. A pesar de los esfuerzos de los médicos, doña Elodia falleció al día siguiente por complicaciones respiratorias.

UN LEGADO DE AMOR INCONDICIONAL

Durante 26 años, doña Elodia y don Hilario compartieron su vida en una humilde casa construida por él mismo. Su historia trascendió por la muestra de amor y valentía del pescador, quien arriesgó su vida para salvar a su esposa, que no sabía nadar.

El país despide hoy a una mujer cuya historia recordará por siempre la fuerza del amor y la esperanza en medio de la adversidad.

Brayam Chávez
