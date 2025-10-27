Sheinbaum responde a Salinas Pliego sobre su deuda fiscal: "No se necesita reunión, pueden pagar hoy mismo"

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, respondió de manera contundente a las recientes declaraciones del empresario Ricardo Salinas Pliego, quien aseguró estar dispuesto a pagar su deuda con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) en un plazo de 10 días.

La mandataria federal invitó directamente a Grupo Salinas a cumplir con sus obligaciones fiscales "desde hoy mismo", dejando claro que no hace falta ningún tipo de reunión, negociación ni acuerdo "en lo oscurito".

Durante su conferencia matutina de este lunes, Sheinbaum consideró necesario precisar la información difundida por el dueño de TV Azteca y Elektra, quien durante el fin de semana publicó en sus redes sociales diversos documentos dirigidos al fisco mexicano y a las autoridades federales.

DEUDA FISCAL DESDE 2008

Según la presidenta, los pagos pendientes corresponden a ejercicios fiscales desde 2008, durante los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, por lo que no se trata de créditos generados durante la administración de Andrés Manuel López Obrador.

"Nunca se llegó a un acuerdo. Si hubieran querido pagar, lo habrían hecho en ese momento. No se requiere ninguna mesa técnica, sencillamente hoy pueden pagar", expresó la mandataria, subrayando que lo único que puede descontarse es lo previsto en el Código Fiscal de la Federación.

En ese sentido, Claudia Sheinbaum afirmó que nada impide al empresario comenzar a saldar su deuda y que "quieren victimizarse" al presentar el tema como una persecución o un trato injusto.

NIEGA ACUERDO DE SALINAS PLIEGO CON GOBIERNO DE AMLO

Además, la presidenta rechazó que haya existido algún tipo de acuerdo con el expresidente López Obrador, como insinuó Salinas Pliego. "No hubo ningún trato con el presidente anterior ni con este gobierno. Todo se hace conforme a la ley", puntualizó.

El fin de semana, el empresario celebró su cumpleaños número 70 en la Arena Ciudad de México, donde reiteró su disposición a pagar "solo lo que es correcto" y pidió al SAT definir con precisión el monto del adeudo "conforme a derecho".

Pese a ello, Salinas Pliego no ha revelado públicamente la cifra exacta que su grupo empresarial debe al fisco, una deuda que el gobierno federal ha insistido en que debe cubrirse en su totalidad y sin privilegios.