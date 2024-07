Congreso de la CDMX aprueba la "Ley Paola Buenrostro" para tipificar el delito de transfeminicidio

El Congreso de la Ciudad de México ha dado un paso histórico al aprobar reformas que tipifican el delito de transfeminicidio. Con 45 votos a favor, la nueva legislación se enviará a la Jefatura de Gobierno para su promulgación.

La Ley Paola Buenrostro se presentó en 2021 ante el Congreso de la Ciudad de México, este 18 de julio, finalmente fue aprobada.

Según los datos que proporcionó la organización LLEGA-Escuchando la Calle, en lo que va del año se han registrado al menos 28 transfeminicidios en el país, de los cuales ocho pertenecen a la Ciudad de México. Es por ello, que el pasado mes de junio los colectivos de la comunidad LGBT+ protestaron fuera de las instalaciones del Congreso capitalino, exigiendo y presionando para que se discutiera la iniciativa y la tipificación del delito.

La ley, lleva el nombre de Paola Buenrostro, una mujer trans asesinada en 2016, reconocida por la Fiscalía General de Justicia como la primera víctima oficial de transfeminicidio en el país. Su caso se convirtió en un punto de inflexión para entender y abordar los crímenes de odio contra las mujeres trans en México.

La diputada Ana Francis López explicó que el transfeminicidio se define como el asesinato de mujeres transgénero o personas transfemeninas, motivado por su identidad o expresión de género. Esta forma de violencia representa una manifestación de la violencia de género.

El diputado Temístocles Villanueva señaló que el dictamen abarca cambios en el Código Penal, la Ley de Víctimas, la Ley Orgánica de la Fiscalía y el Código Civil de la Ciudad de México. Estas reformas buscan atender las múltiples implicaciones de un transfeminicidio, desde la investigación hasta la reparación del daño.

#ÚltimaHora | El #CongresoCDMX aprobó la #LeyPaolaBuenrostro a fin de tipificar como delito el transfeminicidio, para castigar con penas de 35 a 70 años de prisión a los agresores. De igual manera, se busca el acceso a la justicia de las víctimas de violencia transmisógina. ?... pic.twitter.com/49XmHgypq0 — Congreso de la Ciudad de México (@Congreso_CdMex) July 18, 2024

"No queremos más crímenes de odio, no queremos más discursos llenos de LGBT fobia y no descansaremos hasta que la protección de los derechos de las personas trans se vuelva costumbre", destacó la diputada Marisela Zúñiga.

La Ley Paola Buenrostro tiene como objetivo añadir en el artículo 69 el término "Transfeminicidio", para tipificar la ley ante quienes cometan este delito, teniendo como causal la identidad de género. Se establece que se castigue a las personas que incurran este delito con una sentencia de 35 a 70 años de prisión.

Asimismo, la Ley especifica que los servidores públicos que entorpezcan con negligencia o maliciosamente la procuración de justicia, tendrán que enfrentar una pena de prisión de 3 a 8 años y de 500 a mil quinientos días de multa, al igual que su destitución.

HOMENAJE A PAOLA BUENROSTRO

El caso de Paola Buenrostro evidenció la violencia sistemática que enfrentan las personas trans en México. Paola fue asesinada mientras trabajaba en la Calzada de Tlalpan, cerca del Metro San Antonio Abad.

"Minutos después de abordar el automóvil de un posible cliente, Paola fue asesinada por un impacto de bala frente a la mirada de sus amigas que se encontraban trabajando en la misma zona. Hasta el momento en que esta iniciativa es presentada, el perpetrador sigue sin enfrentar a la justicia y las instancias correspondientes no han cumplido con la reparación total del daño en favor de una víctima secundaria Kenya Cuevas", detalla el reporte.

El perpetrador sigue sin enfrentar a la justicia. Activistas como Kenya Cuevas y Natalia Lane han sido fundamentales en impulsar esta legislación, buscando justicia y reconocimiento para las víctimas.

El transfeminicidio de Paola Buenrostro marcó una pauta en México sobre cómo se entiende la violencia sistemática y los crímenes de odio en contra de las mujeres trans. La Ley Paola es parte del avance hacia la protección legal y un precedente en la lucha contra la violencia de género.