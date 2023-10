¿Compras mandado en línea? la Condusef da estos tips para no gastar de más

Si en dado caso no tienes tiempo para ir al súper y comprar tu despensa, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), argumentó que gracias al Internet y a las plataformas digitales ahora puedes realizar tus compras con un clic, a través de los supermercados que cuentan con servicios en línea.

La Condusef aclaró que pese a lo sencillo y cómodo que resulta pedir el súper en línea y solo esperar que te lo entreguen en la puerta de tu casa, existen algunos factores que debes considerar antes de pagar el carrito.

COMPRAR ONLINE

Según información de la Condusef, Walmart, Chedraui, La Comer, Bodega Aurrera, Superama, Sam´s Club, Costco y algunas otras tiendas cuentan con aplicaciones o plataformas en Internet para que realices las compras de los productos y artículos de primera necesidad y lleguen hasta la puerta de tu casa.

Debes considerar que los lugares como Sam´s Club y Costco requieren de una membrecía para comprar en sus sucursales y en línea. Si no cuentas con ella, no podrás comprar los artículos que pediste en la tienda.

La Condusef añadió que también servicios como Uber Eats, Didi Food y Corner Shop permiten hacer compras en distintos centros comerciales; sin embargo, el costo del envío y los productos que solicites podrían ser más caros.

COMPRAR DE FORMA SEGURA

Guarda los tickets revisa el estado de cuenta de tu tarjeta para verificar que tus compras estén registradas correctamente; en caso de movimientos no reconocidos, acude con tu Banco a levantar tu aclaración. En caso de no tener respuesta, acude a la Condusef.

Realiza tus compras seguras por Internet, verificando que el sitio cuente con el protocolo de seguridad "https://" y un candado cerrado en la barra de direcciones, o bien, descarga la aplicación del supermercado.

Utiliza tu tarjeta digital a través de la app de tu banco para hacer compras más seguras y nunca actives la opción de "recordar datos bancarios".

COMPARAR PRECIOS

La primera recomendación es realizar una lista de supermercado. Esto te permitirá definir qué artículos realmente necesitas comprar. De no hacerlo, podrías no darte cuenta de cuántos productos que no necesitas has agregado a tu carrito o cuálesno son realmente indispensables.

Es importante analizar los preciosy revisar si el artículo que elegiste realmente está rebajado. Algunas veces comprar en línea es más barato que hacerlo en tienda presencial. Varias cadenas de supermercados destinan determinados días en la semana paraponer alguna promoción.

No olvides el costo del envío. En la mayoría de los supermercados deberás pagar una tarifa extra. Algunas veces podrás ahorrarte este costo si superas cierta cantidad de compra en tu lista del supermercado, detalló la Condusef.