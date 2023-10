¿Cómo saber si un celular es del mercado gris?, esto sabemos

Recientemente el mercado gris ha acaparado la atención de los usuarios de la telefonía celular, luego de que grandes compañías fabricantes anunciaron que los dispositivos adquiridos en México de esa manera serían bloqueados y posteriormente empezaran a cumplir la amenaza.

Como es bien sabido, los primeros en anunciar esta medida fue ZTE, en el 2022, luego ya en este 2023 le siguió Motorola y después Samsung, afortunadamente la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), intervinieron haciendo un llamado a los fabricantes para detener los bloqueos.

Tanto Samsung como Motorola accedieron a la petición hecha por las dependencias federales, e incluso Motorola informó que desbloquearía los equipos que habían sido bloqueados.

Para evitar un contratiempo o afectación en un futuro, aquí te explicaremos como puedes identificar si un dispositivo proviene de un distribuidor autorizado o es del mercado gris, pero primero empecemos por entender que es el mercado gris.

¿QUÉ ES EL MERCADO GRIS?

Según Profeco, el mercado gris es como se le conoce al fenómeno cuando "cierto producto fabricado legalmente en el extranjero se importa para su comercialización, sin haber pasado por el distribuidor oficial y/o marca".

Es por eso que se saltan los procedimientos legales y los dispositivos no cuentan con la garantía del fabricante y muy probablemente las especificaciones técnicas del equipó no son las adecuadas para operar de manera correcta en el país, además de no tener la certificación del producto y el etiquetado de las Normas Oficiales Mexicanas (NOM).

Consecuencias de comprar dispositivos en el mercado gris:

Funcionamiento ineficiente

Falta de piezas de reparación

Riesgos a la salud y seguridad

Propicia la competencia desleal

Por todo lo anterior se recomienda y es muy importante adquirir los dispositivos a través de los canales oficiales del fabricante para evitar que en un momento dado el dinero que gastamos se vaya a la basura.

¿CÓMO SABER SI UN CELULAR VIENE DEL MERCADO GRIS?

Para saber el origen de un celular existen diversas formas de comprobarlo, y así daste cuenta si es del mercado gris o está dentro de los parámetros que marcan las normas mexicanas.

La primera es explorando la caja de tu producto, donde encontrarás dos sellos, el de NOM24 y el de NYCE, el cual es el organismo nacional de estandarización para las industrias de Electrónica, Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información.

Una segunda forma de conocer si tu celular es de un distribuidor legítimo, puedes realizar estos sencillos pasos:

Ingresa al apartado de Configuración o Ajustes

Da clic en Acerca del teléfono

Elige la opción de Información legal y posteriormente Información regulatoria, ahí deberán aparecer los mismos sellos y códigos que la caja.

El IFT se encarga de realizar la homologación de dispositivos electrónicos, por lo que también cuenta con una lista de equipos homologados, donde llenarás un cuestionarioy así te arrojará la información del equipo.

Por último, podrías corroborar si tu edispositivo no proviene del mercado gris mediante el número IMEI que puedes encontrar en la etiqueta blanca de la batería o marcando *#060 desde tu celular, que luego lo podrás verificar en la consulta de IMEI para conocer la información legal de tu dispositivo.