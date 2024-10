¿Cómo saber si alguien se está robando el internet de tu Wi-Fi?

Es esencial tener el control y cuidado de tu internet del Wi-Fi, esto debido a que personas externas pueden conectarse y esto representa que tu red se ponga lenta e incluso evita algunos tipos de delitos o robo de información. Es por ello que es necesario saber en qué momento algún dispositivo extraño se ha conectado a tu red y roba el Internet.

Tener una red de Internet débil o poca seguridad, permitirá que usuarios puedan hackear tu Wi-Fi y puedan robar tu red e incluso información importante. Algunos usuarios desean saber el momento en que su conexión está siendo usada por externos para poder comenzar a tomar medidas, y esto es algo que te explicaremos para que sea más fácil evitar ser víctima de algún delito.

ASÍ PUEDES EVITAR QUE ALGUIEN ROBE TU INTERNET

Si has notado que tu red Wi-Fi ha bajado su rendimiento, es importante verificar si no existe algún usuario extraño que se encuentre robando tu Internet. Para esto, será necesario analizar tu red y comprobar qué dispositivos están conectados a ella con el fin de que puedas confirmar que no hay algún equipo no reconocido.

Para poder analizar tu red, existe una opción sencilla que es el uso del router, este dispositivo es el encargado de enviar internet a todos los dispositivos. Actualmente estos equipos pueden mostrar los equipos que se encuentran conectados y para hacerlo debes seguir estos pasos:

En tu navegador, escribe 192.168.11 ó 192.168.2.1 Ingresa el nombre de usuario y contraseña de tu módem. En caso de que no los tengas a la mano, puedes contactar a tu compañía de internet y solicitarlos. Una vez dentro del router, podrás ver una lista de dispositivos conectados junto con sus direcciones IP. Si alguno no te resulta familiar, puedes bloquearlo o eliminarlo. En dado caso, te sugerimos cambiar tu contraseña