¿Cómo Alejandro "N" logró evadir a la justicia durante casi una década?

Alejandro, quien figuraba desde hace casi una década en la lista de los Diez Fugitivos Más Buscados del FBI, fue detenido en Pachuca, Hidalgo, como resultado de un operativo conjunto entre las autoridades mexicanas y estadounidenses.

Con 27 años de edad, estaba incluido en el listado desde octubre de 2017 por su presunta participación en el asesinato de Truc Quan "Sandy" Ly Le, de 23 años, ocurrido en agosto de 2016 en Charlotte, Carolina del Norte. Su cuerpo fue encontrado en una zona boscosa con una herida de bala en la cabeza, mientras que el vehículo de la víctima apareció días antes en Phoenix, Arizona.

Además del homicidio en primer grado, las autoridades de Carolina del Norte lo imputaron por delitos adicionales como robo con arma, hurto de vehículo y secuestro en primer grado, todos relacionados con el mismo caso.

FUGA Y BÚSQUEDA INTERNACIONAL

Después de cometer el crimen, huyó de Estados Unidos junto con su entonces pareja, cruzando la frontera por Nogales, Sonora, rumbo a México. Su acompañante se entregó a las autoridades dos meses después, pero él logró evadir la justicia durante años, cambiando de identidad.

El FBI ofreció desde entonces una recompensa de hasta 250 000 dólares por información que condujera a su captura, además de emitir una ficha roja de Interpol para facilitar su detención en cualquier país.

CÓMO OCURRIÓ LA DETENCIÓN

La captura de Rosales Castillo fue resultado de la colaboración entre la Agregaduría de Seguridad del FBI en México, la Agencia de Investigación Criminal-INTERPOL y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de México. Tras labores de inteligencia e intercambio de información, fue localizado y arrestado sin incidentes en Pachuca.

Tras su aprehensión, fue trasladado a la Ciudad de México, donde permanece bajo custodia en espera de los trámites de extradición hacia Estados Unidos, para enfrentar los cargos por los delitos que se le imputan.