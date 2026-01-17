  • 24° C
Nacional / México

Aseguran armas de alto poder, drogas y más de 117 mil pesos en penal de Culiacán

Las autoridades destacaron que desde hace meses no se reportaban aseguramientos de armas dentro del penal, limitándose los decomisos a celulares

Ene. 17, 2026
Se realizaron dos cateos sorpresa en el penal.
Tras varios meses en los que únicamente se reportaban decomisos de teléfonos celulares y aparatos de comunicación, autoridades estatales aseguraron nuevamente armas de fuego de alto poder, drogas y cientos de miles de pesos en efectivo al interior del penal de Aguaruto, en Culiacán, durante dos cateos consecutivos realizados este fin de semana.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) informó que en un primer operativo realizado el viernes, se localizaron armas largas, cortas y una granada de mano, además de cartuchos, cargadores, droga y dinero en efectivo.

Entre lo asegurado destaca una granada de mano de fragmentación, un fusil tipo MP-15 calibre 5.56 x 45 mm con cargador abastecido con 29 cartuchos, otro fusil del mismo calibre con igual número de municiones y una pistola calibre .40 con cargador y cinco cartuchos útiles.

imagen-cuerpo

ARMAS, CELULARES Y DINERO EN EFECTIVO

Asimismo, fueron decomisadas tres pistolas calibre 9 milímetros y 16 cargadores con cartuchos de distintos calibres.

Durante ese mismo cateo también se aseguraron 27 teléfonos celulares, diversas sustancias ilícitas, otros artículos prohibidos y 117 mil 123 pesos en efectivo.

Para la mañana del sábado, la SSPE reportó un segundo cateo dentro del centro penitenciario, en el que se decomisaron seis armas de fuego, entre ellas dos calibre .45 y dos calibre 9 mm, todas con cargadores abastecidos.

Las autoridades destacaron que desde hace meses no se reportaban aseguramientos de armas dentro del penal, limitándose los decomisos a equipos de comunicación; sin embargo, en enero se registraron dos días consecutivos con hallazgos de armamento, lo que encendió nuevamente las alertas sobre la seguridad al interior del centro penitenciario.

César Leyva
César Leyva
