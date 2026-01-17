  • 24° C
Nacional / México

Avioneta cae en parque industrial de Coahuila tras despegar del Aeropuerto de Saltillo; reportan dos heridos

Tras el reporte, se activaron los protocolos de emergencia con la participación de la Policía Estatal y el Cuerpo de Bomberos de Ramos Arizpe

Ene. 17, 2026
Autoridades investigan las causas del desplome.
Una avioneta que recién había despegado del Aeropuerto Internacional Plan de Guadalupe se desplomó la mañana de este sábado y cayó dentro de una nave del parque industrial Amistad, ubicado sobre el libramiento Óscar Flores Tapia, en Coahuila. El accidente dejó como saldo dos personas lesionadas.

De acuerdo con los primeros reportes, un hombre y una mujer resultaron heridos y recibieron atención inicial por parte del personal de enfermería de la empresa afectada. Posteriormente, paramédicos de Protección Civil y Bomberos de Ramos Arizpe los valoraron y trasladaron a un hospital privado al norte de Saltillo.

La Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno de Coahuila informó que el incidente ocurrió en las inmediaciones del aeropuerto, dentro de una instalación industrial.

imagen-cuerpo

OPERACIONES EN AEROPUERTO CONTINÚAN NORMALES

Tras el reporte, se activaron los protocolos de emergencia con la participación de la Policía Estatal, el Cuerpo de Bomberos de Ramos Arizpe, personal de seguridad aeroportuaria, Protección Civil estatal y municipal, así como elementos de la Agencia de Investigación Criminal.

Por su parte, la Fiscalía General del Estado descartó que hubiera trabajadores lesionados dentro de la nave industrial, ya que al momento del accidente había pocas personas laborando debido a que se trataba de fin de semana.

Las autoridades confirmaron que las operaciones del Aeropuerto Internacional de Saltillo continúan desarrollándose con normalidad, mientras se llevan a cabo las investigaciones para determinar las causas del desplome.

César Leyva
