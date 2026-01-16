SICT: espacio aéreo mexicano opera con normalidad y no hay cancelación de vuelos

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) informó que la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos emitió recientemente un NOTAM (Notice to Airmen) de carácter preventivo dirigido únicamente a operadores civiles estadounidenses, sin generar implicaciones operativas para México.

De acuerdo con el comunicado oficial fechado el 16 de enero de 2026, la dependencia aclaró que el aviso no constituye una prohibición ni restricción para sobrevolar territorio mexicano, sino una medida de precaución encaminada a reforzar la atención y el cuidado durante operaciones aéreas en determinadas regiones del espacio aéreo.

AEROLÍNEAS MEXICANAS NO ESTÁN AFECTADAS

La SICT precisó que la FAA únicamente tiene competencia para emitir disposiciones aplicables a operadores y aerolíneas de Estados Unidos, por lo que el NOTAM no afecta a aerolíneas mexicanas ni a operadores nacionales.

Además, destacó que este tipo de avisos ya se habían emitido semanas atrás en el Caribe y ahora fueron extendidos hacia la región del Pacífico como parte de medidas preventivas internacionales.

TAMPOCO HAY CAMBIOS EN OPERACIÓN DE ESPACIO AÉREO NACIONAL

La dependencia reiteró que no existen afectaciones a la aviación civil mexicana ni cambios en las condiciones de operación del espacio aéreo nacional.

Asimismo, aseguró mantener comunicación permanente con autoridades aeronáuticas internacionales para el seguimiento de estos avisos en el marco de la cooperación y la seguridad operacional.

El comunicado oficial también detalló que la información fue consultada y validada con la propia FAA, procurando certidumbre para los operadores y usuarios del sector aeronáutico.