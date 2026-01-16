La Suprema Corte aprueba la ley de multas contra bancos que hostiguen a deudores

El acoso por deudas en México enfrenta un nuevo freno legal. Este 15 de enero de 2026, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló que la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) pueda sancionar con multas a los bancos que no sean claros sobre la forma en que realizan la cobranza a sus clientes.
La resolución marca un precedente importante al dejar en claro que el derecho de los bancos a cobrar no justifica prácticas de hostigamiento ni la falta de transparencia.
LA RESOLUCIÓN QUE CAMBIA LAS REGLAS DE LA COBRANZA
A través del
323/2025, elmáximo tribunal
del país confirmó que laCONDUSEF
tiene facultades legales para imponersanciones
a lasinstituciones financieras
que incumplan con las reglas delRegistro de Despachos de Cobranza
(REDECO
).
Con este fallo, la Corte estableció que los bancos están obligados a rendir cuentas sobre la manera en que operan los despachos externos que contratan para recuperar adeudos, cerrando la puerta a vacíos legales que antes eran utilizados como defensa.
SIN EXCUSAS PARA LOS BANCOS
Durante el proceso legal, una institución financiera argumentó que lasnormas
delREDECO
eran poco claras y generabanincertidumbre jurídica
. Sin embargo, los ministros rechazaron ese planteamiento y concluyeron que la ley esprecisa
ycomprensible
.
Entre las obligaciones que quedaron firmes se encuentran el reporte mensual de quejas contra cobradores, la notificación obligatoria incluso cuando no se utilicen despachos externos y el respeto a un plazo máximo de 180 días para que la autoridad emita y notifique sanciones.
CÓMO TE PROTEGE ESTE FALLO COMO USUARIO
Ladecisión
fortalece laprotección
de losdeudores
frente aprácticas abusivas
. A partir de ahora, si un banco permitellamadas
en horarios prohibidos,amenazas
, lenguaje intimidante o contacto con familiares que no tienen relación con la deuda, laCONDUSEF
podrásancionar
directamente a la institución financiera.
El fallo impide que los bancos se deslinden de responsabilidad bajo el argumento de que la cobranza fue realizada por un despacho externo.
UN PRECEDENTE CONTRA EL HOSTIGAMIENTO FINANCIERO
El pleno de laSCJN
subrayó que estasmedidas
son necesarias para garantizar latranquilidad
de lasfamilias mexicanas
. Laresolución
busca que las prácticas decobranza
se mantengan dentro de un marco ético, transparente y respetuoso.
Con esta decisión, la Corte envía un mensaje claro: el cobro de deudas no puede convertirse en acoso, y las instituciones financieras deberán asumir las consecuencias si permiten abusos contra sus clientes.