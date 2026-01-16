Sheinbaum informa sobre la investigación de la desaparición de un profesor colombiano en el aeropuerto de Monterrey

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que las autoridades federales y estatales mantienen una investigación sobre la desaparición de un profesor de nacionalidad colombiana tras ser visto por última vez en el Aeropuerto Internacional General Mariano Escobedo, en el municipio de Apodaca, Nuevo León.

Según el reporte oficial, el académico fue puesto a disposición de un juzgado cívico donde estuvo bajo arresto administrativo por aproximadamente 36 horas por una supuesta falta al orden público. Posteriormente, fue visto deambulando en la zona, aparentemente desorientado, lo que forma parte de las líneas de investigación que siguen las autoridades.

ANTECEDENTES DEL CASO

El profesor Leonardo Ariel Escobar Barrios, de 42 años y originario de Colombia, es miembro del cuerpo académico de la Universidad Iberoamericana Puebla, institución que ha exigido información clara sobre su paradero desde que se perdió comunicación con él el 2 de enero de 2026.

Escobar regresó a México el 31 de diciembre de 2025 tras pasar las fiestas decembrinas con su familia en Colombia y fue detenido ese día en el aeropuerto por elementos de la Guardia Nacional, aparentemente por una falta administrativa, según datos preliminares de autoridades locales.

Después de cumplir su período de arresto en la policía municipal de Apodaca, fue liberado en la mañana del 2 de enero, pero desde entonces no se ha tenido contacto con él ni hay evidencia clara de que haya salido del aeropuerto o regresado a su destino en Puebla.

INCERTIDUMBRE Y EXIGENCIAS DE TRANSPARENCIA

La Universidad Iberoamericana Puebla, junto con organizaciones como Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC), han denunciado la falta de transparencia en el caso y han solicitado que se presenten videos y evidencia documental que muestren la detención, estancia y liberación del profesor en las instalaciones policiales y el aeropuerto.

Simón Alejandro Hernández León, coordinador de la Maestría en Derechos Humanos de la Ibero Puebla, señaló que no hay registros oficiales que confirmen la presencia de Escobar a disposición del Instituto Nacional de Migración o su salida formal del país, un hecho que incrementa la sospecha de que podría tratarse de una desaparición forzada.

La comunidad académica también ha convocado a movilizaciones y bloqueos intermitentes, además de pedir a las autoridades de seguridad y al consulado de Colombia que colaboren en la búsqueda y esclarecimiento del caso.

Las instancias de seguridad han informado que el paradero del profesor continúa bajo investigación, que se revisan cámaras de videovigilancia, registros aeroportuarios y otros elementos probatorios, y que se mantiene comunicación con la Embajada de Colombia para coordinar esfuerzos en la búsqueda del académico.