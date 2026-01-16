¿Por qué no se puede desactivar la Alerta Sísmica Presidencial en México?: sonará aunque tu celular esté en silencio

La madrugada de este viernes 16 de enero se registró un sismo de magnitud 5 con epicentro en San Marcos, lo que provocó la activación de la Alerta Presidencial en teléfonos móviles de distintas entidades del país, incluida la Ciudad de México.

¿POR QUÉ NO SE PUEDE DESACTIVAR LA ALERTA PRESIDENCIAL?

El aviso llegó a las 00:43 horas con un mensaje que indicaba la presencia de un “Sismo Severo” y recomendaba aplicar los protocolos de seguridad.

Tras el evento, una de las dudas más recurrentes entre la población fue por qué este tipo de alerta no puede desactivarse desde la configuración del teléfono móvil. La respuesta es técnica, legal y está directamente relacionada con la protección civil y la seguridad de las personas.

La llamada Alerta Presidencial forma parte de un sistema de alertamiento temprano de nivel máximo, basado en estándares internacionales.

Su funcionamiento está inspirado en modelos como el de Wireless Emergency Alerts (WEA), utilizado en Estados Unidos y en otros países con riesgos naturales frecuentes. Estos sistemas están diseñados para emitir avisos críticos de manera inmediata y obligatoria, sin depender de decisiones individuales del usuario.

A diferencia de otras notificaciones de emergencia como alertas AMBER o avisos meteorológicos, las Alertas Presidenciales no pueden bloquearse ni desactivarse.

FUNCIONAMIENTO Y ALCANCE DE LA ALERTA PRESIDENCIAL

Esto incluye cualquier intento de silenciarlas, restringirlas mediante el modo “No Molestar” o desactivar sonidos y vibraciones. El objetivo es garantizar que el mensaje sea recibido y percibido en cualquier circunstancia, incluso durante la noche o cuando el dispositivo no está en uso activo.

Otro aspecto clave es que estas alertas no requieren conexión a internet ni consumo de datos móviles, pues funcionan a través de la tecnología Cell Broadcast, un sistema de radiodifusión celular que envía el mensaje directamente desde las antenas de telefonía a todos los dispositivos compatibles dentro de una zona determinada.

Esto permite que la alerta llegue incluso cuando las redes de datos están saturadas o presentan fallas, algo común durante emergencias.

Desde el punto de vista de protección civil, la imposibilidad de desactivar la Alerta Presidencial no es una limitación arbitraria, sino una medida preventiva. En escenarios como sismos, huracanes o amenazas mayores, la información oportuna puede reducir riesgos, facilitar evacuaciones y evitar pérdidas humanas.

Por ello, aunque el sonido y la vibración resulten incómodos, especialmente durante la madrugada, la activación automática y obligatoria de estas alertas responde a un principio básico de seguridad pública: asegurar que la advertencia llegue a todas las personas posibles, sin excepciones