Sheinbaum destaca reducción del 50% de fentanilo tras decomisos en cooperación bilateral entre México y EU

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que la cooperación bilateral con Estados Unidos en materia de seguridad ha arrojado resultados “contundentes”, luego de la llamada telefónica entre el canciller mexicano Juan Ramón de la Fuente y el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio.

COOPERACIÓN MÉXICO-ESTADOS UNIDOS CONTRA EL NARCOTRÁFICO

Durante su conferencia matutina de este viernes 16 de enero desde el Estado de México, la mandataria subrayó que el trabajo conjunto ha permitido una reducción del 50 por ciento tras las incautaciones de fentanilo en la frontera de Estados Unidos.

Sheinbaum detalló que, del lado mexicano, las fuerzas de seguridad han decomisado cerca de 320 toneladas de diversas drogas, entre ellas fentanilo, cocaína y metanfetaminas; de ese total, 51 toneladas fueron aseguradas en operaciones marítimas.

A la par, aseguró que los homicidios dolosos en el país han disminuido en 40 por ciento, un dato que, según dijo, refleja el impacto directo de la estrategia de seguridad y de la coordinación internacional.

La presidenta fue clara sobre el problema de las drogas, el cual no puede resolverse únicamente en México. “En Estados Unidos también debe atenderse el tema del consumo”, señaló, enfatizando que se trata de una responsabilidad compartida.

En ese mismo sentido, recordó el reciente hallazgo en Tijuana de un vehículo que transportaba 21 armas largas y 30 armas cortas provenientes de territorio estadounidense. “Así como nosotros incautamos droga para que no llegue allá, ellos deben disminuir el tráfico de armas hacia México”, puntualizó.

LLAMADA ENTRE DE LA FUENTE Y RUBIO PARA FORTALECER LA SEGURIDAD

La llamada entre De la Fuente y Rubio se dio como parte de una nueva etapa de coordinación estrecha entre ambos países, impulsada tras la comunicación previa entre Sheinbaum y el presidente estadounidense Donald Trump.

En el diálogo diplomático se acordó fortalecer tres ejes: acciones directas contra los cárteles, freno simultáneo al tráfico de fentanilo y armas, e intercambio de inteligencia estratégica.

Como parte de esta agenda, se confirmó que el Grupo de Implementación de Seguridad bilateral se reunirá el próximo 23 de enero, mientras que en febrero se llevará a cabo una Reunión Ministerial de Seguridad en Washington, D.C., para evaluar avances y fijar nuevas metas.

GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS EXIGE RESULTADOS EN EL COMBATE CONTRA EL FENTANILO

Todo esto ocurre en un contexto de presión pública por parte de la administración estadounidense, que ha exigido resultados “concretos y verificables” en el combate al fentanilo.

Sheinbaum insistió en que la colaboración basada en el respeto a la soberanía es indispensable para enfrentar amenazas compartidas y destaca que hay avances y también desafíos.