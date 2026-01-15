Sismo de magnitud 5.3 en Guerrero despierta también a CDMX

Un temblor de magnitud 5.3 se registró la madrugada del 16 de enero de 2026, con epicentro a aproximadamente 17 km al suroeste de San Marcos, Guerrero, y una profundidad de 5 km, informó el Servicio Sismológico Nacional (SSN).

Las autoridades de Protección Civil, así como la gobernadora de Guerrero, señalaron que hasta el momento no hay reportes de daños mayores o víctimas por este sismo preliminar. El protocolo de revisión estructural se encuentra en marcha para descartar afectaciones en viviendas, escuelas y servicios básicos.

Hasta el momento no se reportan daños por el sismo de magnitud preliminar 5.2 registrado a las 00:42 con epicentro en San Marcos, Guerrero. La Coordinación Nacional de Protección Civil inicia el protocolo de revisión. — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) January 16, 2026

¿QUÉ OCURRIÓ EXACTAMENTE?

•El evento fue detectado por el SSN a las 00:42 horas (tiempo local), con coordenadas cercanas a Lat 16.72, Lon -99.53.

•La magnitud y profundidad son típicas de sismos locales que pueden sentirse en zonas cercanas, pero generalmente no causan daños severos si la infraestructura es resistente.

•En la Ciudad de México y otras grandes regiones, el movimiento fue apenas percibido o no registrado oficialmente por la alerta sísmica, debido a la distancia y energía irradiada.

GUERRERO, REGIÓN DE ALTA ACTIVIDAD SÍSMICA

El estado de Guerrero forma parte de la costa del Pacífico mexicano, una de las zonas con mayor actividad tectónica en el país debido a la subducción de la placa de Cocos bajo la placa Norteamericana. México, en general, registra cientos de sismos cada año, muchos de ellos de magnitudes moderadas que son comunes en la región costera del Pacífico.