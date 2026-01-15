  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Viernes, 16 De Enero Del 2026
SÍGUENOS
Nacional / México

Sismo de magnitud 5.3 en Guerrero despierta también a CDMX

Autoridades señalaron que hasta el momento no hay reportes de daños mayores o víctimas por este sismo preliminar.

Ene. 15, 2026
El epicentro fue en el municipio de San Marcos.
El epicentro fue en el municipio de San Marcos.

Un temblor de magnitud 5.3 se registró la madrugada del 16 de enero de 2026, con epicentro a aproximadamente 17 km al suroeste de San Marcos, Guerrero, y una profundidad de 5 km, informó el Servicio Sismológico Nacional (SSN). 

Las autoridades de Protección Civil, así como la gobernadora de Guerrero, señalaron que hasta el momento no hay reportes de daños mayores o víctimas por este sismo preliminar. El protocolo de revisión estructural se encuentra en marcha para descartar afectaciones en viviendas, escuelas y servicios básicos. 

¿QUÉ OCURRIÓ EXACTAMENTE?

•El evento fue detectado por el SSN a las 00:42 horas (tiempo local), con coordenadas cercanas a Lat 16.72, Lon -99.53. 

•La magnitud y profundidad son típicas de sismos locales que pueden sentirse en zonas cercanas, pero generalmente no causan daños severos si la infraestructura es resistente. 

•En la Ciudad de México y otras grandes regiones, el movimiento fue apenas percibido o no registrado oficialmente por la alerta sísmica, debido a la distancia y energía irradiada. 

GUERRERO, REGIÓN DE ALTA ACTIVIDAD SÍSMICA

El estado de Guerrero forma parte de la costa del Pacífico mexicano, una de las zonas con mayor actividad tectónica en el país debido a la subducción de la placa de Cocos bajo la placa Norteamericana. México, en general, registra cientos de sismos cada año, muchos de ellos de magnitudes moderadas que son comunes en la región costera del Pacífico.

César Leyva
César Leyva
Contenido Relacionado
Esta es la razón por la que los mosquitos son más agresivos durante el último año, según expertos
Nacional / México

Esta es la razón por la que los mosquitos son más agresivos durante el último año, según expertos

Enero 15, 2026

De acuerdo con especialistas, este fenómeno no es casual y está directamente relacionado con el impacto humano en los ecosistemas naturales

Joven de 19 años le saca el corazón a su mamá y hermana tras asegurar que ambas eran brujas
Nacional / México

Joven de 19 años le saca el corazón a su mamá y hermana tras asegurar que ambas eran brujas

Enero 15, 2026

El crimen, ocurrido dentro del hogar familiar, se convirtió en uno de los episodios más impactantes registrados en el país durante ese año

Prohibición de vapeadores en México: la nueva norma entra en vigor el 16 de enero de 2026
Nacional / México

Prohibición de vapeadores en México: la nueva norma entra en vigor el 16 de enero de 2026

Enero 15, 2026

De acuerdo con la versión oficial, el objetivo es reducir el acceso a estos productos y frenar su consumo, especialmente entre jóvenes