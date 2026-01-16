UNAM alerta por aumento de casos de influenza en México: el llamado a vacunarse

Con el inicio del invierno comienza también la llamada “temporada de las enfermedades respiratorias”, la cual podría ser especialmente intensa este año.

De acuerdo con Samuel Ponce de León Rosales, académico de la Facultad de Medicina de la UNAM y coordinador del Programa Universitario de Investigación sobre Riesgos Epidemiológicos y Emergentes (PUIREE), se espera un embate muy fuerte de la influenza, por encima de otros padecimientos respiratorios.

El especialista explicó que, hasta ahora, la influenza es la enfermedad más frecuente de la temporada, seguida por la Covid-19 y la infección por el virus sincitial respiratorio (VSR).

Estos virus se transmiten principalmente por gotículas expulsadas al toser, estornudar o hablar, así como por el contacto con superficies contaminadas y el posterior contacto con la cara.

DIFERENCIAS CON OTRAS ENFERMEDADES PARECIDAS

Además, durante el invierno circulan otros virus, como rinovirus y enterovirus, que provocan síntomas similares como lo son el escurrimiento nasal, estornudos, dolor corporal, dolor de cabeza, fiebre y, en algunos casos, dolor de garganta.

Sin embargo, la influenza suele generar cuadros más intensos, especialmente en los primeros días, con fiebre elevada, dolor muscular generalizado, tos y malestar importante.

Ponce de León señaló que en Estados Unidos ya se registran tasas de influenza muy altas, las mayores en más de una década, lo que anticipa un panorama similar para México.

En contraste, los casos de Covid-19 se han mantenido relativamente bajos en comparación con años previos, aunque esta tendencia podría cambiar en las próximas semanas. En cuanto al VSR, también se ha observado un número elevado de infecciones, caracterizadas por molestias nasales, irritación de garganta y tos persistente.

¿A QUIÉN DEBEMOS CUIDAR MÁS?

Los grupos más vulnerables siguen siendo los niños menores de cinco años y los adultos mayores de 65, quienes pueden desarrollar cuadros graves.

Por ello, el experto subrayó la importancia de la vacunación contra la influenza y la Covid-19, así como de mantener medidas preventivas como el lavado frecuente de manos, uso de cubrebocas en transporte público, ventilación de espacios cerrados y evitar aglomeraciones.

La temporada de influenza se extiende hasta abril o mayo, por lo que aún es un buen momento para acudir a vacunarse y reforzar la protección, especialmente en los grupos de mayor riesgo.