Capturan a Alejandro Rosales Castillo, uno de los 10 fugitivos más buscados por el FBI en Hidalgo

La cooperación binacional entre México y Estados Unidos volvió a colocarse en el centro de la agenda de seguridad tras confirmarse la captura de Alejandro Rosales Castillo, uno de los 10 fugitivos más buscados por el Federal Bureau of Investigation.

El arresto se llevó a cabo en Pachuca, como resultado de un trabajo de inteligencia conjunto entre autoridades de ambos países.

De acuerdo con información difundida por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la detención fue posible gracias al intercambio de datos con agencias estadounidenses.

En el operativo participaron también elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Fiscalía General de la República y la Guardia Nacional, quienes activaron los protocolos de localización tras confirmar que el sujeto se encontraba en la capital hidalguense.

Derivado de trabajos de inteligencia y del intercambio de información con el @FBI, elementos de @SSPCMexico y @FGRMexico realizaron un despliegue coordinado en Pachuca, Hidalgo, donde fue detenido Alejandro "N", quien cuenta con ficha roja y orden de arresto con fines de...

¿QUIÉN ES ALEJANDRO ROSALES CASTILLO Y DE QUÉ SE LE ACUSA?

Alejandro Rosales Castillo era buscado por el asesinato de una mujer ocurrido en agosto de 2016 en Charlotte, Carolina del Norte. Según las investigaciones, la víctima era su compañera de trabajo y fue hallada sin vida, con una herida de bala, en una zona boscosa del condado de Cabarrus.

Tras cometer el crimen, Rosales Castillo habría huido de Estados Unidos de manera ilegal para evadir a la justicia.

Ante la imposibilidad de localizarlo durante meses, el FBI lo integró en octubre de 2017 a su lista de los 10 fugitivos más buscados, acusado de homicidio, fuga y evasión de la justicia.

Incluso, la agencia estadounidense ofreció inicialmente una recompensa de 100 mil dólares por información que condujera a su captura, cifra que fue incrementada hasta 250 mil dólares en 2023, reflejando la prioridad del caso.

ASÍ REACCIONÓ ESTADOS UNIDOS TRAS LA CAPTURA

La detención fue celebrada públicamente por Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México, quien destacó que el arresto es un ejemplo claro de los resultados que puede generar la cooperación entre ambos gobiernos.

A través de su cuenta de X, subrayó que la coordinación bilateral en materia de seguridad sigue dando frutos concretos.

Johnson afirmó que este caso demuestra el impacto de los esfuerzos conjuntos bajo el liderazgo de Donald Trump y Claudia Sheinbaum, reiterando el compromiso de ambas naciones para fortalecer la seguridad y garantizar que los responsables enfrenten la justicia, sin importar el tiempo transcurrido ni las fronteras.