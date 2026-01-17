Detienen a maestro por intentar besar a alumna de primaria en Comitán, Chiapas

Un maestro de la escuela primaria bilingüe Vicente Ramón Guerrero Saldaña, ubicada en la colonia Pashtón de Comitán, Chiapas, fue detenido el jueves pasado por intentar besar a una alumna de 11 años de edad.

De acuerdo a información de El Universal, el detenido, identificado como Ulises, fue puesto a disposición del Ministerio Público y se espera que en 48 horas se ejerza acción penal en su contra.

La Fiscalía de Chiapas informó que se integró una carpeta de investigación, pero será "dentro del término de 48 horas, que se ejerza acción penal", y se ponga a disposición de un Juez al detenido, a pesar de que el presunto abuso ocurrió el jueves por la mañana.

En el caso de la estudiante, fue atendida por personal del DIF y de la Procuraduría de protección de derechos de niñas, niños y adolescentes y la familia, para que reciba atención psicológica.