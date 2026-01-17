Detienen en Hidalgo a Alejandro Rosales Castillo, uno de los 10 más buscados por el FBI

Alejandro Rosales Castillo, uno de los fugitivos más buscados por el FBI desde 2017, fue capturado en Pachuca, Hidalgo, gracias a un operativo conjunto entre autoridades mexicanas y el Buró Federal de Investigaciones.

La detención fue confirmada por Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), quien destacó el trabajo de inteligencia y cooperación internacional que permitió dar con su paradero.

Rosales Castillo figuraba en la lista de los 10 más buscados del FBI, con una recompensa de 250 mil dólares por información que condujera a su captura. El sujeto contaba con una ficha roja de Interpol y una orden de arresto internacional por delitos graves como asesinato en primer grado, robo con arma, hurto de vehículo y secuestro.

BREAKING: Another FBI Ten Most Wanted Fugitive has been captured.



Alejandro Rosales Castillo - a Ten Most Wanted Fugitive since 2017 - was arrested in Mexico on Friday. He has been wanted on charges for the 2016 murder of his former coworker, 23 year old "Sandy" Ly Le in...

COLABORACIÓN DE SSPC, FGR Y FBI

La detención se logró gracias a la colaboración de la SSPC, la Fiscalía General de la República (FGR) y el FBI, que proporcionó información clave sobre la ubicación del fugitivo. Tras un intenso trabajo de vigilancia, las autoridades mexicanas localizaron a Rosales Castillo, quien se encontraba oculto en una zona de Pachuca.

El crimen que le imputa el FBI ocurrió en 2016, cuando presuntamente asesinó a su excompañero de trabajo, Sandy Ly Le, en Charlotte, Carolina del Norte.

Alejandro Rosales Castillo permanecerá bajo custodia en México mientras se tramita su extradición a Estados Unidos, donde enfrentará cargos por sus crímenes.