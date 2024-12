¿Cómo afecta la pirotecnia decembrina a nuestras mascotas?

Estamos a pocos días de celebrar la última fiesta decembrina, despidiéndonos del 2024, para darle la bienvenida al 2025. Es recurrente que ciertas personas opten por el uso de pirotecnia, fuegos artificiales que se encargan de pintar el cielo con luces de colores.

Aunque asombra la vista de los humanos, hay que considerar que tienen efectos negativos en el medio ambiente, además de ser nocivo para nuestras mascotas. Es así que te detallaremos las principales afectaciones que tienen en los animales domésticos.

¿CÓMO AFECTAN LOS FUEGOS ARTIFICIALES A LAS MASCOTAS?

Recientemente, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), en sus redes sociales, publicaron que no usemos pirotecnia en las fiestas decembrinas, esto debido al efecto negativo que tienen, puesto que afectan la calidad de aire que se respira en las ciudades.

Por otro lado, resalta el efecto negativo que tiene en los animales, no solo en las mascotas que tenemos en casa, también en la fauna que habita en la zona. Se menciona que al explotar los fuegos artificiales, causan un terrible daño auditivo al superar los decibelios que el oído es capaz de soportar, generando pérdida auditiva temporal o permanente.

Por otro lado, se menciona que el estallido de la pirotecnia genera miedo y estrés en los animales, causando un temblor constante o taquicardia, generando un terrible estrés o trauma en las mascotas, que a diferencia de los humanos, ellos no pueden analizarlo.

Un caso mucho más peligroso para los animales en situación de calle, quienes al escuchar sonidos irreconocibles de gran magnitud, ellos salen corriendo, situación que los ponen en riesgo ante los coches que transitan. Lamentablemente, se han registrado casos de muerte, debido a un infarto.

¿LOS GATOS TAMBIÉN SON PERJUDICADOS?

Aunque los gatos no tienen síntomas tan notorios como los de un can, de igual manera hay que tener cuidado con ellos durante las celebraciones decembrinas. Por el ruido pueden salir corriendo despavoridos, estando en un alto riesgo de ser alcanzados por algún coche.

Por otro lado, se menciona que los gatos, al ser curiosos, pueden ingerir pedazos de la pirotecnia, elementos causantes de intoxicación o generar otro tipo de lesiones en su cuerpo. ¡Siempre ten cuidado con tus mascotas!

En conclusión, evita el uso de fuegos artificiales. Recuerda que su uso y venta es ilegal, por lo que debes evitarlos para no tener problemas en la celebración decembrina. No olvides, que su uso es altamente peligroso por el tipo de quemaduras que genera, por ninguna razón lo uses.