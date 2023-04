Chocan aviones en el Aeropuerto de la Ciudad de México

De acuerdo con informes, la nave estadounidense se dirigía a Nueva York, mientras que la nacional esperaba despegar a Ciudad Juárez.

El impacto sobrevino en tierra, en la terminal 2, en la calles de rodaje B y D; ahí, la punta del ala del avión de Aeroméxico colisionó con el estabilizador horizontal del Delta.

Pese a lo aparatoso del hecho, ninguno de los pasajeros ni de la tripulación sufrieron lesiones.

Debido a que el incidente se registra en tierra, autoridades del AICM inició una investigación para determinar qué ocurrió para que se registrara la colisión.

Sin embargo, se abstuvo de proporcionar información sobre qué vuelo era, cuáles aeronaves y las aerolíneas implicadas.

Tras el impacto, tanto el avión de Aeroméxico y la de Delta Airlines regresaron a sus plataformas, a fin de que fueran inspeccionadas.

Por otra parte, de acuerdo con el itinerario de vuelo, la aeronave Delta DL624 viajaba con rumbo a Nueva York; el Aeroméxico AM 117 saldría con destino a Chihuahua.

Por su parte, la empresa de aviación norteamericana no ha emitido informe respecto a lo ocurrido en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México; no así con Aeroméxico, que respondió a un usuario de redes sociales, que supuestamente iba a bordo del AM 117, quien había pedido respuesta por parte de la empresa respecto a lo que pasaría con el vuelo.

"Lamentamos leer las molestias que esta situación ha representado para usted. Envíanos un DM (mensaje directo) con el código de tu reserva y con gusto te atenderemos", escribió Aeroméxico.

Well, my plane just hit another plane on the way to the runway and we won´t be taking off. Come on, @Aeromexico!! How do you not have something in place to keep something like this from happening? Photo from another passenger´s phone across the aisle. pic.twitter.com/5VHHaAjWJr