CFE: ¿Qué significan los candados amarillos y verdes en los medidores y cuál es el peor?

¿En tu medidor de luz apareció un candado de color? Tranquilo, revelaremos la razón de su aparición y por qué podría ser malo, según la CFE

Por: Karla Salinas

Los medidores de la CFE, seguramente los has visto con un candado de colores, haciendo que sea llamativo a nuestra vista. Es normal que al verlos, pensemos que no son relevantes y no se les haga tanto caso, la realidad es que sus tonalidades representan algo diferente.

Los más comunes de ver, suelen ser los candados amarillos y verdes. Es importante conocer qué representa su color. Ante tal situación, te detallaremos la razón de su aparición y cuál de ellos se considera peor.

¿QUÉ SIGNIFICAN LOS CANDADOS?

Para los usuarios que cuentan con sus medidores de luz de la CFE, en alguna ocasión se han encontrado con candados amarillos o verdes, los cuales en muchas ocasiones olvidamos o desconocemos sus significados.

Aunque no parezca relevante, es importante saber qué significan, puesto que nos podrían alertar de alguna situación importante o anomalía del consumo. En primer lugar, el amarillo se aplica cuando se presenta alguna alteración en el consumo de energía. Ante tal situación, los expertos recomiendan comunicarse con la comisión para que acudan al domicilio y puedan verificar que lo genera.

Por otro lado, el candado verde, se aplica cuando el usuario o empresa cuenta con adeudos en su consumo o se está generando un uso elevado de energía. En caso de no contar con un adeudo, igualmente hay que comunicarse con la comisión para notificar el error.

ENTONCES, ¿CUÁL ES PEOR?

Una vez que conocemos el significado del candado amarillo y verde, podemos decir que los dos son malos, puesto que de un lado nos está diciendo que no estamos haciendo el pago adecuado del servicio, mientras que, por otro lado, nos señala que hay irregulares en nuestro consumo que podría deberse por el uso ilegal de diablitos o por alguna falla.

Todo dependerá del panorama en el que estés atravesando, ambos son malos. Podríamos decir que el peor es el candado rojo, puesto que nos indica que hay irregularidades en el servicio que pone en riesgo la seguridad de los usuarios.

Es importante recalcar, que por ninguna razón intentes quitar el candado del medidor, puesto que es un delito que te traerá varios problemas con la ley, de los cuales se destaca ser acreedor de una multa superior a los 200 mil pesos mexicanos o varios años de cárcel, solamente será removido por personal autorizado de la CFE.

En conclusión, tanto el candado amarillo y verde son malos, todo dependerá del punto de vista en que lo veas. De todos modos, en caso de no ser así, la CFE recomienda comunicarse directamente con ellos con la finalidad de aclarar la situación, o, en su defecto, solicita el apoyo de su personal ante el problema que presenten los medidores.