César Duarte guardaba en su rancho un sillón usado por el papa Francisco

El reciente reaprendizaje de César Duarte por parte de la Fiscalía General de la República (FGR), acusado de operaciones con recursos de procedencia ilícita, volvió a poner en el centro del debate los escándalos que marcaron su paso por el gobierno de Chihuahua.

Entre ellos destaca un hallazgo que sorprendió incluso a las autoridades: el sillón que utilizó el papa Francisco durante su visita a Ciudad Juárez en 2016.

El objeto apareció en 2017 durante un cateo en el rancho El Saucito, una de las propiedades aseguradas al exgobernador. En medio de las 4 mil 300 hectáreas del predio, los agentes encontraron una pequeña capilla construida junto a una enorme roca natural.

Allí, rodeado de imágenes religiosas y mobiliario sencillo, destacaba un sillón blanco protegido cuidadosamente con una capa de plástico para evitar que el polvo lo dañara.

Lo que más llamó la atención fue el escudo del Vaticano grabado en el respaldo, confirmando que se trataba del asiento utilizado por el papa Francisco en su histórica misa en Juárez.

EL MUSEO QUE QUEDÓ EN PROMESA

Aquella visita, la última escala del pontífice en México, fue encabezada por el entonces presidente Enrique Peña Nieto, su esposa Angélica Rivera, miembros del gabinete federal y el propio Duarte, quien gobernaba el estado en ese momento.

Tras el evento, la Diócesis de Ciudad Juárez anunció la intención de crear un Museo del papa Francisco para resguardar los objetos utilizados durante la gira.

Sin embargo, la promesa nunca se concretó y durante años se desconoció el paradero de esas piezas. El cateo en El Saucito en 2019 aclaró parte del misterio aunque no se encontraron todos los artículos, el sillón papal estaba ahí.

El descubrimiento volvió a cobrar relevancia ahora que Duarte enfrenta un nuevo proceso judicial. Más allá de su valor religioso, el "trono" papal se convirtió en símbolo de los excesos y el estilo de vida que marcaron al exmandatario priista, hoy nuevamente bajo la lupa de la justicia mexicana.