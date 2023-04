Censuradas harinas para hot cakes: PROFECO

Para su preparación, las personas acostumbran comprar harinas preparadas en los supermercados o tiendas de autoservicio siguiendo un procedimiento sencillo para hacerlos en casa. Sin embargo, pese a su delicioso sabor estas harinas, cuentan con un alto porcentaje de aporte calórico.

En la última edición de la Revista del Consumidor que realiza la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), se analizaron 52 harinas comerciales existentes en el mercado para saber de qué están elaboradas y si cumplen con lo dicho en sus etiquetas.

De acuerdo a estos, se comprobó que algunas marcas no dan declaraciones veraces en relación a la cantidad de azucares y grasas; no cumplen con los sellos de etiquetado frontal; contienen menos del contenido neto declarado y su denominación no tiene el tamaño que debiera.

Además de que resaltan ingredientes, pero no dicen cantidad; presentan frases sin comprobar, y en su gran mayoría no presentan tabla de información nutrimental.

Entre las harinas estudiadas y que no cumplen con las normatividad para ser buenas se encuentran: "Esponjoso", "Protein" pan cake & waffle mix, "Chedraui", tradicionales "Cuétara", harina preparada para hot cakes "Esperanza", Gamesa select, tradicionales marca "Gamesa", marca Great Value en su presentación normal e instantáneos, "hari cake", "Ke precio", "San Blas" tradicionales y con fibra, "Pronto" normales, instantáneos, tradicionales y ligeros, harina "tres estrellas" en todas sus presentaciones, "Red Mil", "Clementina", "DiNat", "Gemima", "Krusteaz", "Morama", "Mundo Light", "Eat natural lima-limón", "Granvita", "Integra alta nutrición", "Quaker", "Bobs Red Mil","Come verde", "Cooggies", "Dinat distrito natural", "Krusteaz", "Lucky Charms", entre otras.

Los datos arrojados de dicho estudio demuestran que, estas harinas contienen: cereales, leche, huevo, azúcares, polvos para hornear, sal y otros agentes para conservarlos.

Aún cuanto las leyendas informan que son de origen vegetal, por el tratamiento que reciben las grasas hidrogenadas en nuestro organismo se comportan como grasas saturadas, cuyo exceso contribuye significativamente a elevar los niveles de colesterol.

Si a esto se le añade mantequilla, tocino, mermeladas, miel o cajeta, el aporte calórico que le sumamos a nuestro organismo es considerablemente fuerte por lo que es importante leer siempre las etiquetas y los sellos de advertencia.