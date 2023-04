Cecilia Flores volverá al lugar de Sinaloa donde podría estar su hijo desaparecido

El lugar al que acudió, acompañada de elementos estatales y su familia, es conocido como "El Aparecido", y se ubica camino a la comunidad de Lázaro Cárdenas, en el municipio de Ahome, en Sinaloa.

La activista y madre de Alejandro Guadalupe y Marco Antonio, ambos desaparecidos, el primero en Sinaloa y el segundo en la Costa de Hermosillo, en Sonora, mencionó que tiene la fotografía de los restos de una osamenta que coincide con el tiempo que tiene su hijo desaparecido, así como la ubicación exacta del sitio donde se encuentra.

"Tengo la foto de los restos, nada más, pero no pudimos llegar al lugar, nos faltaron metros, pero ya no pudimos porque ya la marea creció y la camioneta se embanco", lamentó.

La activista recordó que en el 2015 ya había visitado ese lugar, pero en esta ocasión, se adentraron mucho más en el terreno, lo que ocasionó que se quedaran embancados, ante la cercanía con el mar.

"Yo no me voy a quedar conforme con esto, de que fui y no encontré; yo volveré a acudir al lugar pero ahora sí, con la seguridad que necesitamos", puntualizó.