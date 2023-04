Cecilia Flores: "Pensé que no volvería a casa", afirma tras desaparición en Sinaloa

Entrevistada vía telefónica a las pocas horas de ser recatada, Cecilia Flores narró que una de las camionetas en la que viajaba acompañada de cuatro elementos estatales, se embancó en el sitio conocido como "El Aparecido", camino a la comunidad de Lázaro Cárdenas, en el municipio de Ahome, en Sinaloa, lugar donde no había señal de celular y al cual subió la marea y fue imposible salir de ahí.

"En primer lugar el peligro por los animales que hay, anoche cuando estábamos ahí, hubo una ráfaga de cuernos de chivo, no sabemos de dónde, yo estaba con todo el temor del mundo que hubieran sido contra los estatales que habían salido a pedir auxilio o sobre mi familia que se había quedado ahí y que me anduvieran buscando y que les hicieran daño; hubo manadas de coyotes, a todo lo que daban, tremendo, estuvieron unos animales muy grandes, ahí pegados a la camioneta, desconocemos qué serían, de verdad, pero nosotros estábamos encerrados en la camioneta, los dos elementos que se quedaron conmigo y yo, muy atemorizados, pero ahí estábamos, no había otra de verdad, te lo juro, que pensé que yo no iba a volver a casa", recordó.

Situación a la que se sumó, su precario estado de salud, el cual se vió afectado por el calor y la falta de ingesta de agua.

"Al no tener bebidas hidratantes yo desde las 8 de la mañana no había probado bebidas hidratantes ni alimentos, desde ayer pues ya mi cuerpo ya estaba haciendo reacción estuve a punto de desmayarme, se me bajó la presión al tope, los chicos de la estatal llevaban unos chicles y me dieron un chicle para que me levantara el azúcar porque ya estaba muy mal yo, gracias a ellos yo, nunca voy a terminar de agradecerles y gracias a ellos pude salir de ahí", comentó.

Fueron casi veinte horas los que la activista permaneció a la espera de ser rescatados, luego de que la otra unidad en la que viajaba su familia se quedarán atrás, quienes aunque intentaron buscarlos durante la noche no pudieron hacerlo.

"En la noche (mi hija) le llamó a todas las autoridades correspondientes para que apoyaran y nadie quiso ir al lugar, ni la Guardia, ni la Marina, Sedena ni la Estatal absolutamente nadie quiso acompañar a mi familia a buscarlos", comentó.

Flores Armenta indicó que fue hasta que el Presidente Andrés Manuel López Obrador mencionó su caso, que el Gobernador de Sinaloa se enteró que se trataba de ella quien se encontraba varada, enviando un helicóptero para su búsqueda.

"Solo en helicóptero hubiéramos salir de ahí porque el mar inundó el camino, entonces allá se quedaron los elementos de seguridad y otros elementos de Culiacán y allá se quedó mi familia", expresó.