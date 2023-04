Cecilia Flores: Constantemente recibo amenazas; solamente busco encontrar a mis hijos y cuando los encuentre esta búsqueda para

Incluso, la activista reveló a finales del año pasado, que, quienes desean que pare las labores de búsqueda de sus hijos en Sonora, le habían puesto "precio a su cabeza": 50 mil pesos por su vida.

De ahí que al desaparecer por varias horas el pasado domingo, se pensó lo peor.

En entrevista para Diario del Yaqui, medio con quien platicó en primera instancia tras ser localizada y rescatada en helicóptero en Sinaloa, comentó que las amenazas que había recibido habían sido solo para que detuviera las búsquedas en Sonora.

"(Me dicen) Que ya no busque porque ya sé lo que me va a pasar, y yo les digo que viva o muerta en vida, sin mis hijos, qué mas dá; yo necesito seguir buscándolos", apuntó.

NO SE HA QUEDADO CALLADA

Ante esto, Flores Armenta no se ha quedado callada con tal de localizar a su hijo Alejandro Guadalupe y Marco Antonio privados de la libertad en Sinaloa en el 2015 y en Sonora en el 2019, respectivamente.

Con la voz ronca, a consecuencia de las condiciones que vivió mientras estuvo desaparecida en Sinaloa, donde permaneció en el interior de una camioneta a la espera de ser rescatados el pasado domingo, junto a dos elementos estatales, la mujer reiteró que no busca justicia ni culpables en la desaparición de sus hijos, solo que puedan volver a casa.

"Constantemente (recibe amenazas) pero yo siempre les digo que yo no busco culpables ni justicia, solamente busco encontrar a mis hijos sino y cuando los encuentre esta búsqueda para; mientras no los encuentre, no puedo dejar de buscarlos", expresó.

SIN AVANCES EN SUS DENUNCIAS

Pese a que desde noviembre del año pasado interpuso una denuncia ante la Fiscalía General de la República y ante las autoridades de procuración de Justicia en Sonora, Flores Armenta mencionó que no ha sido informada de avances tanto en ese caso, como en la desaparición de sus hijos.

Incluso, ante lo constante de las amenazas, solicitó ayuda a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, dado que al realizar las jornadas de búsqueda en muchas de las ocasiones no han contado con la seguridad que ha requerido.

Durante la pandemia, Cecy no dejó de buscar, y en ese tiempo reiteró, no contó con el apoyo de elementos federales pues se avocaron a atender la contingencia sanitaria.

En este rubro, las autoridades en su momento, han señalado que tales solicitudes deben hacerse con tiempo, para poder destinar a los elementos.

En tanto, ella sigue acogida al Mecanismo de Protección de Periodistas y Defensores de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob) y resguardada.