Casos de lepra en México: conoce los síntomas y cómo se contagia

Esta enfermedad es infecciosa y en México se tienen el registro de varios casos por lo que es recomendable conocer todo sobre esta afección

Por: Jesús Alvarez Mejilla

La lepra es una enfermedad infecciosa y actualmente en México, hay 29 estados que registran casos y que se encuentran en tratamiento; a pesar de ser poco común, aún existen casos de personas contagiadas por esta enfermedad. Sin embargo; dentro del país se ha registrado un descenso en los casos y se encuentra en vías de eliminación como un problema de salud pública.

Es importante conocer los síntomas y métodos de contagio de dicha enfermedad, pues aún existen varios mitos alrededor de dicha afección que pueden crear algunas ideas erróneas sobre las personas que la padecen y métodos de tratamiento que pueden llevar a prácticas incorrectas. Es por ello que las autoridades han compartido información necesaria sobre la lepra y los casos registrados en México.

¿DÓNDE HAY CASOS DE LEPRA EN MÉXICO?

La Secretaría de Salud de Tamaulipas indicó que en 2024 se registraron cinco casos nuevos de lepra y actualmente están en tratamiento 9 pacientes, estos registros se encuentran distribuidos en seis municipios de la Entidad; estos son:

Hidalgo

Ciudad Victoria

González

Matamoros

Reynosa

Juamave

Esta última región del Estado es considerada como zona prioritaria debido a que es donde hay más casos de pacientes con lepra.

La lepra es una enfermedad infecciosa causada por la bacteria Mycobacterium leprae o bacilo de Hansen y se produce muy despacio pues entre el periodo de incubación e inicio de signos y síntomas pueden pasar 5 años. Es por ello que puede representar un problema de salud para países o regiones menos desarrolladas.

¿CUÁLES SON LOS SÍNTOMAS DE LA LEPRA Y CÓMO SE CONTAGIA?

A pesar de que se cree que la lepra es altamente contagiosa esto es falso, esta enfermedad no se transmite fácilmente y se requiere un contacto prolongado y repetido con una persona infectada. Por lo que actividades cotidianas como abrazar, besar o compartir alimentos no transmiten la enfermedad; por lo que, aunque sí se debe tener medidas no se contagia con solo saludar a una persona infectada.

Los síntomas de la lepra son manchas claras u oscuras, nódulos en la piel y pérdida de la sensibilidad en la zona afectada. También se pueden presentar debilidad muscular, sensación de hormigueo en las manos y pies. La enfermedad afecta principalmente la piel, los nervios y la mucosa de las vías respiratorias superiores. En algunos casos los síntomas aparecen después de 9 meses y hasta 20 años