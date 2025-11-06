Casi en soledad velan a joven que asesinó a Carlos Manzo

La Fiscalía de Michoacán ha identificado al asesino material del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, quien fue ejecutado el 1 de noviembre de 2025.

Según el fiscal del estado, Carlos Torres Piña, el joven responsable de este homicidio es Víctor Manuel Ubaldo Vidales, de 17 años, originario de Paracho, Michoacán.

Apenas un puñado de familiares permaneció junto a un ataúd blanco, mientras el resto del vecindario se mantuvo a distancia, sin coronas, sin música y con represalias. En redes sociales la familia de Víctor Manuel ´N´ recibió amenazas directas. Algunos mensajes anónimos los instan a abandonar el municipio, mientras otros señalan al padre del joven como "problemático" y lo responsabilizan de los actos de su hijo.

DA POSITIVO A CONSUMO DE DROGAS

La investigación reveló que, además de ser el autor material del asesinato, el joven presentaba pruebas de consumo de metanfetamina, confirmadas por sus familiares. Los exámenes periciales, como la prueba de rodizonato de sodio, resultaron positivos, corroborando su implicación en la muerte de Manzo Rodríguez.

El fiscal Torres Piña también destacó que, según los avances de la investigación, al menos dos personas más estuvieron involucradas en el ataque.

Las autoridades apuntan a que el crimen tiene vínculos con grupos de la delincuencia organizada. Este caso sigue siendo parte de una investigación activa para identificar a los demás participantes.

REGIDOS LESIONADO ESTÁ FUERA DE PELIGRO

El asesinato ocurrió durante un evento por el Día de Muertos en Uruapan, donde el regidor Víctor Hugo de la Cruz también resultó herido, pero ya se encuentra fuera de peligro.

A raíz del trágico suceso, la viuda de Manzo, Grecia Quiroz, asumió la presidencia municipal sustituta el 5 de noviembre, asegurando que el legado de lucha y justicia de su esposo sigue más fuerte que nunca.