Identifican el cuerpo del presunto asesino material de Carlos Manzo; era un joven de 17 años

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán confirmó este jueves 6 de noviembre la identificación del cuerpo del presunto responsable del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez.

ERA UN JOVEN DE 17 AÑOS

El fiscal estatal, Carlos Torres Piña, informó que el autor material fue un joven de 17 años identificado como Víctor Manuel Ubaldo Vidales, originario del municipio de Paracho. De acuerdo con la FGE, el cuerpo del menor fue reclamado por sus familiares tras ser plenamente reconocido.

Las pruebas periciales realizadas, entre ellas el examen de rodizonato de sodio, resultaron positivas, lo que confirmó la manipulación de un arma de fuego por parte del joven.

EL JOVEN HABÍA SIDO REPORTADO COMO DESAPARECIDO POR SU FAMILIA

Este resultado, según Torres Piña, refuerza la hipótesis de que Víctor Manuel fue el autor material del homicidio del edil. El fiscal también reveló que la familia del menor había reportado su desaparición una semana antes del asesinato.

Además, los parientes reconocieron que el joven enfrentaba problemas de adicción a la metanfetamina, lo que, según las autoridades, podría haber sido un factor determinante en su involucramiento en los hechos.

CONTINÚAN LAS INVESTIGACIONES SOBRE EL ASESINATO DE CARLOS MANZO

Torres Piña destacó que las investigaciones continúan, ya que existen indicios de la participación de más personas.

"Los avances de los actos de investigación e inteligencia nos han permitido determinar que en estos hechos participaron más de dos personas y que el homicidio se encuentra relacionado con grupos de la delincuencia organizada", declaró el titular de la FGE.

El cuerpo de Víctor Manuel fue entregado a sus familiares para su sepultura, mientras la Fiscalía trabaja de manera coordinada con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal, con apoyo del secretario Omar García Harfuch, para dar con los cómplices y esclarecer completamente el crimen.

VIUDA DE CARLOS MANZO ASUME LA ALCALDÍA DE URUAPAN

En paralelo, Grecia Itzel Quiroz García, viuda de Manzo, asumió oficialmente la alcaldía de Uruapan el 5 de noviembre en una sesión solemne del Congreso de Michoacán.

Entre aplausos y consignas de justicia, la nueva alcaldesa se comprometió a continuar el legado de su esposo y a mantener firme la lucha del Movimiento del Sombrero contra la corrupción y el crimen organizado que azota la región.