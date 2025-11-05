  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Miércoles, 5 De Noviembre Del 2025
SÍGUENOS
Nacional / México

Es oficial: aumentan a 40 días el aguinaldo a estos trabajadores. Te decimos a quiénes

El decreto, firmado tanto por la presidenta Claudia Sheibaum Pardo, ya fue publicado en el Diario Oficial de la Federación

Nov. 05, 2025
Es oficial: aumentan a 40 días el aguinaldo a estos trabajadores. Te decimos a quiénes

La Presidencia de la República oficializó este miércoles, a través del Diario Oficial de la Federación (DOF), el decreto que establece el pago de hasta 40 días de aguinaldo para diversos sectores del servicio público federal durante el ejercicio fiscal 2025.

El documento, firmado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el secretario de Hacienda, Édgar Amador Zamora, otorga a los beneficiarios un mes y 10 días adicionales de salario, un monto significativamente mayor al que percibe la mayoría de los trabajadores del país, quienes por ley reciben 15 días de aguinaldo, conforme a lo establecido en el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo.

imagen-cuerpo

ESTOS TRABAJADORES RECIBIRÁN 40 DÍAS DE AGUINALDO

El beneficio extraordinario será para:

  • Servidores públicos federales, incluidos los de las secretarías de Estado, órganos desconcentrados y la Consejería Jurídica del Ejecutivo.
  • Personal operativo, de confianza, de enlace y de mando dentro de las dependencias y entidades federales.
  • Miembros del Servicio Exterior Mexicano, tanto quienes laboran en el país como en embajadas y consulados.
  • Militares en activo y personal de las Fuerzas Armadas.
  • Personas contratadas por honorarios con cargo a recursos del capítulo de Servicios Personales.
  • Pensionados, jubilados y deudos con pensión civil, militar o de gracia, así como veteranos de la Revolución con pensión del Issste.
imagen-cuerpo

El decreto también autoriza a los poderes Legislativo y Judicial, además de los organismos autónomos, a tomar estas disposiciones como referencia para definir sus propios montos de aguinaldo, siempre que respeten su autonomía presupuestal.

El aguinaldo podrá comenzar a pagarse a partir del 10 de noviembre de 2025; en los casos en que un trabajador haya laborado menos de un año, recibirá la parte proporcional correspondiente.

Sin embargo, no serán beneficiarios quienes estén contratados bajo honorarios especiales o por conceptos no previstos en el decreto, ni el personal cubierto por convenios de coordinación técnica con las entidades federativas.

Finalmente, en el caso de la mayoría de los trabajadores mexicanos; es decir, la población en general, estos recibirán 15 días, conforme a lo establecido en la Ley Federal del Trabajo (LFT), cuyos patrones tienen que pagarlo antes del 20 de diciembre.

Edel Osuna
Edel Osuna
Contenido Relacionado
Profeco exhibe en México cuáles son los jugos más azucarados y sin fruta
Nacional / México

Profeco exhibe en México cuáles son los jugos más azucarados y sin fruta

Noviembre 05, 2025

El estudio de calidad reveló marcas muy consumidas por los ciudadanos y que son de gran tradición. Cheque si en el análisis está su preferido

Corona Capital 2025: Estos son los países que participaran en el evento
Nacional / México

Corona Capital 2025: Estos son los países que participaran en el evento

Noviembre 05, 2025

En tres días, la Ciudad de México se transformará en el epicentro de la música global, un lugar donde lo clásico y lo experimental se encuentran

VIDEO | Momento exacto en que un menor de edad mata por la espalda a guardia de Bodega Aurrera
Nacional / México

VIDEO | Momento exacto en que un menor de edad mata por la espalda a guardia de Bodega Aurrera

Noviembre 05, 2025

El muchacho, presuntamente de 16 años, andaba robando cuando el vigilante lo atrapó y lo encaró; esperó que se diera la vuelta para dispararle