VIDEO | Momento exacto en que un menor de edad mata por la espalda a guardia de Bodega Aurrera

Un cobarde acto fue captado por las cámaras de videovigilancia de un supermercado, pues se aprecia el momento en que un presunto ladrón, confrontado por el guardia del local, lo asesinó por la espalda. Fue detenido por policías capitalinos.

El reprobable hecho se registró el lunes 3 de noviembre, en la entrada de una Bodega Aurrerá, ubicada en la calle Allende, de la colonia Centro, en la Alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México.

Quien compartió el video fue el periodista de la nota roja Carlos Jiménez, y en las imágenes se ve como el vigilante, de 55 años de edad, intercambia palabras con el tipo, identificado como Jairo "N".

Este, molesto, encara al guardia y luego finge irse de la tienda; entonces, el trabajador le da la espalda al agresor sin pensar que sería lo último que haría, pues el tipo mete la mano en la cintura de su pantalón, saca una pistola y dispara en la nuca del vigilante.

Cuando estuvo en el suelo, el atacante se aproxima y dispara en dos ocasiones más, privando de la vida al empleado, quien quedó tendido en el suelo en un charco de sangre.

COBARDE INFELIZ: lo MATÓ por LA ESPALDA

Así encaró el guardia de @BodegaAurrera Adrián Ibarra, a Jairo Vega, por andar robando.

Pero Jairo esperó a q se volteara, sacó su pistola, le disparó por atrás...y lo mató.

pic.twitter.com/9qP1KXTHti — Carlos Jiménez (@c4jimenez) November 5, 2025

EMITEN VOZ DE ALARMA: DETIENEN AL MENOR ASESINO

De inmediato se reportó lo ocurrido a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX, cuyos agentes, con ayuda de los operadores del Centro de Comando y Control (C2) Centro, identificaron la ruta de escape del criminal que asesinó al guardia de seguridad de Bodega Aurrera y lo capturaron.

Tras una persecución, el tipo fue localizado en un inmueble en calle República de Chile; ahí dijo que era menor, pues refirió contar con 16 años; aún así fue presentado ante el Ministerio Público, quien determinará si su edad es la que declara, así como su situación jurídica.

El momento de su arresto fue compartido también por Carlos Jiménez a través de su cuenta oficial @c4jimenez, en X (antes Twitter), y se ve cómo lo llevan arrestado, además de lanzando amenazas en contra del periodista.

Luego de su detención, al parecer, el agresor será juzgado como menor de edad, pese a la sangre fría con la que le arrebató la vida al guardia y las amenazas al profesional de la comunicación.