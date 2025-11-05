  • 24° C
Nacional / México

Javier Duarte solicita libertad anticipada tras más de ocho años preso

Trascendió que la Fiscalía General de la República (FGR) se opone a su liberación

Nov. 05, 2025
Recibió condena por el desvió de 1670 millones de pesos del erario de Veracruz.
El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, ha solicitado su libertad anticipada tras purgar más de ocho años de condena en el Reclusorio Norte de Ciudad de México.

Duarte, sentenciado en 2018 por desvío de recursos, lavado de dinero y delincuencia organizada, ha cumplido más del 70% de su sentencia, lo que le otorga derecho a solicitar este beneficio, según su abogado.

HAY FECHA PARA DECIDIR SI SALE DE PRISIÓN

A pesar de su condena por el desvío de mil 670 millones de pesos del erario de Veracruz, la solicitud de Duarte ha generado controversia, ya que la Fiscalía General de la República (FGR) se opone a su liberación.

La solicitud se encuentra pendiente de resolución, con una audiencia programada para el próximo 12 de noviembre. Duarte, quien se despidió de sus compañeros de reclusión, confía en que la jueza resuelva a su favor.

imagen-cuerpo

SU ESPOSA SIGUIÓ EN LIBERTAD

El exgobernador fue parte de una generación de políticos priistas que, tras prometer una renovación en la administración pública, terminaron envueltos en escándalos de corrupción. Su salida de prisión, programada inicialmente para abril de 2026, podría adelantarse si la jueza acepta su solicitud de libertad anticipada.

Aunque enfrenta críticas por su manejo de los recursos públicos en Veracruz, Duarte busca reintegrarse a la sociedad, mientras su familia, incluida su esposa Karime Macías, continúa en libertad.

César Leyva
César Leyva
