Grecia Quiroz protesta como alcaldesa de Uruapan en sustitución de Carlos Manzo

Este miércoles 5 de noviembre, Grecia Itzel Quiroz García, esposa del fallecido Carlos Manzo asumió oficialmente la alcaldía de Uruapan, Michoacán tomando protesta en el Congreso del Estado hasta donde llegó con la fotografía de su esposo y su tradicional sombrero.

En el acto, la nueva alcaldesa, quien fue propuesta por el denominado "Movimiento del Sombrero" envió un mensaje firme de continuidad al trabajo de su esposo, así como de justicia para todos los habitantes de Uruapan.

LEGADO DE LUCHA Y COMPROMISO

Grecia Quiroz, quien previamente ocupaba el puesto de presidenta honoraria del DIF Municipal, es conocida en Uruapan por su cercanía a su esposo, con quien compartió numerosas actividades públicas.

Durante el funeral de Carlos Manzo, Grecia juró mantener vivo el legado político del "Movimiento del Sombrero", una causa que su difunto esposo defendió hasta sus últimos días.

En su discurso, la nueva alcaldesa dejó claro que no permitirá que la voz de su esposo sea silenciada: "El legado de Carlos Manzo va a seguir, así hayan callado su voz", expresó con determinación.

LLAMADO A LA PAZ Y LA JUSTICIA

En su intervención ante los legisladores y ciudadanos, Grecia también hizo un llamado a la paz, exhortando a que las protestas por el asesinato de su esposo se mantuvieran dentro de los cauces pacíficos, a pesar del dolor y la indignación que su muerte ha generado.

Además, destacó el abandono que su esposo sufrió por parte de las autoridades federales, quienes según ella, "jamás hicieron caso" a los repetidos pedidos de auxilio del alcalde, un hecho que, según la nueva presidenta municipal, agrava la situación de inseguridad que enfrenta la región.

"No la vamos a dejar sola; le vamos a dar acompañamiento tope a donde tope", afirma el diputado Carlos Bautista Tafolla, de "La Sombreriza".

"No la vamos a dejar sola; le vamos a dar acompañamiento tope a donde tope", afirma el diputado Carlos Bautista Tafolla, de "La Sombreriza".

Acompaña a Grecia Quiroz que rinde protesta como alcaldesa de Uruapan, cargo que ocupaba su esposo, Carlos Manzo.

¿QUÉ HA HECHO GRECIA QUIROZ POR URUAPAN?

Como presidenta honoraria del DIF Municipal, se destacó por su trabajo en beneficio de las familias de Uruapan, apoyando diversas causas sociales.

Ahora, en su nuevo rol como alcaldesa, Grecia se enfrenta a la difícil tarea de reconstruir la paz y la seguridad en su municipio, mientras mantiene viva la memoria y los principios de Carlos Manzo.

La elección de Grecia Quiroz para ocupar el puesto de alcaldesa fue una decisión tomada tras la negativa de Hilda Flor del Campo Maldonado, quien rechazó asumir la responsabilidad del cargo.