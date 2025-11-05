Waldo´s publica comunicado que asegura apoyo a familias afectadas por incendio de tienda en Hermosillo

La cadena de tiendas Waldo´s emitió un comunicado oficial para informar sobre las acciones que ha tomado en apoyo a las víctimas y familias afectadas por el incendio ocurrido el pasado sábado 1 de noviembre en una de sus sucursales del centro de Hermosillo, Sonora.

La empresa señaló, este miércoles 5 de noviembre, que desde el primer momento ha trabajado de forma coordinada con autoridades estatales y con la Unidad de Atención a Víctimas para brindar respaldo directo a quienes sufrieron las consecuencias del siniestro.

CRÍTICAS A WALDO´S POR PRESUNTA FALTA DE APOYOS A LOS AFECTADOS DEL INCENDIO

El comunicado surge después de varios días de críticas y reclamos en redes sociales, donde se señaló a la empresa por supuestamente no haber respondido con suficiente empatía ni haber ofrecido apoyo integral a las familias de los fallecidos y heridos.

En su mensaje, Waldo´s afirma que mantiene su compromiso de actuar con responsabilidad, respeto y transparencia.

ACCIONES DE WALDO´S PARA AYUDAR A FAMILIAS AFECTADAS

Entre las acciones que la empresa menciona, destacan la cobertura total de los gastos funerarios de las personas que perdieron la vida y el pago de un traslado médico aéreo a un hospital especializado en Estados Unidos para una persona lesionada, junto con su acompañante.

También informó que ha comenzado a entregar apoyos adicionales para cubrir necesidades básicas de los familiares afectados, como parte de su acompañamiento solidario.

Además, Waldo´s indicó que ha puesto a disposición atención psicológica y tanatológica para las víctimas y sus familias, disponible a través del correo asistencia@waldos.com y del número +52 55 6319 6200.

En cuanto a la seguridad de sus operaciones, aseguró que está colaborando con las autoridades de Protección Civil para revisar sus tiendas y garantizar condiciones seguras en el resto de sus sucursales en el país.

La compañía también aseguró que continúa cumpliendo con todas sus obligaciones laborales hacia los empleados del estado de Sonora.

La tragedia del 1 de noviembre dejó más de veinte personas fallecidas y varios heridos, lo que derivó en el cierre temporal de todas las tiendas Waldo´s en Sonora mientras se realizan las investigaciones y revisiones de seguridad correspondientes.

Con este comunicado, Waldo´s busca mostrar una postura de colaboración y sensibilidad ante las familias de las víctimas, aunque la opinión pública se mantiene atenta a que las acciones anunciadas se traduzcan en un apoyo real y sostenido durante el proceso de recuperación.