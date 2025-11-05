  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Miércoles, 5 De Noviembre Del 2025
SÍGUENOS
Nacional / México

Waldo´s publica comunicado que asegura apoyo a familias afectadas por incendio de tienda en Hermosillo

La publicación surge luego de varios días de críticas y reclamos en redes sociales, donde se señaló a la empresa por supuestamente no cumplir con ello

Nov. 05, 2025
Waldo´s publica comunicado que asegura apoyo a familias afectadas por incendio de tienda en Hermosillo

La cadena de tiendas Waldo´s emitió un comunicado oficial para informar sobre las acciones que ha tomado en apoyo a las víctimas y familias afectadas por el incendio ocurrido el pasado sábado 1 de noviembre en una de sus sucursales del centro de Hermosillo, Sonora.

La empresa señaló, este miércoles 5 de noviembre, que desde el primer momento ha trabajado de forma coordinada con autoridades estatales y con la Unidad de Atención a Víctimas para brindar respaldo directo a quienes sufrieron las consecuencias del siniestro.

CRÍTICAS A WALDO´S POR PRESUNTA FALTA DE APOYOS A LOS AFECTADOS DEL INCENDIO

El comunicado surge después de varios días de críticas y reclamos en redes sociales, donde se señaló a la empresa por supuestamente no haber respondido con suficiente empatía ni haber ofrecido apoyo integral a las familias de los fallecidos y heridos.

En su mensaje, Waldo´s afirma que mantiene su compromiso de actuar con responsabilidad, respeto y transparencia.

ACCIONES DE WALDO´S PARA AYUDAR A FAMILIAS AFECTADAS

imagen-cuerpo

Entre las acciones que la empresa menciona, destacan la cobertura total de los gastos funerarios de las personas que perdieron la vida y el pago de un traslado médico aéreo a un hospital especializado en Estados Unidos para una persona lesionada, junto con su acompañante.

También informó que ha comenzado a entregar apoyos adicionales para cubrir necesidades básicas de los familiares afectados, como parte de su acompañamiento solidario.

Además, Waldo´s indicó que ha puesto a disposición atención psicológica y tanatológica para las víctimas y sus familias, disponible a través del correo asistencia@waldos.com y del número +52 55 6319 6200.

En cuanto a la seguridad de sus operaciones, aseguró que está colaborando con las autoridades de Protección Civil para revisar sus tiendas y garantizar condiciones seguras en el resto de sus sucursales en el país.

La compañía también aseguró que continúa cumpliendo con todas sus obligaciones laborales hacia los empleados del estado de Sonora.

La tragedia del 1 de noviembre dejó más de veinte personas fallecidas y varios heridos, lo que derivó en el cierre temporal de todas las tiendas Waldo´s en Sonora mientras se realizan las investigaciones y revisiones de seguridad correspondientes.

Con este comunicado, Waldo´s busca mostrar una postura de colaboración y sensibilidad ante las familias de las víctimas, aunque la opinión pública se mantiene atenta a que las acciones anunciadas se traduzcan en un apoyo real y sostenido durante el proceso de recuperación.

Marcela Islas
Marcela Islas

Egresada de Literaturas Hispánicas de la Universidad de Sonora, con experiencia en periodismo y turismo; pasión por la cultura, música y gastronomía.


Contenido Relacionado
Grecia Quiroz, esposa de Carlos Manzo, asumirá la presidencia municipal de Uruapan, confirma Sheinbaum
Nacional / México

Grecia Quiroz, esposa de Carlos Manzo, asumirá la presidencia municipal de Uruapan, confirma Sheinbaum

Noviembre 05, 2025

La mandataria explicó que la nueva alcaldesa tomará posesión del cargo ante el Congreso del estado en los próximos días ante el Congreso del estado

Claudia Sheinbaum denuncia al hombre que la acosó y afirma que fue un episodio lamentable"
Nacional / México

Claudia Sheinbaum denuncia al hombre que la acosó y afirma que "fue un episodio lamentable"

Noviembre 05, 2025

La mandataria relató detalles del incidente que ocurrió la tarde del martes, cuando caminaba por las calles del Centro Histórico de la CDMX

Detienen a hombre que acosó a Claudia Sheinbaum frente a Palacio Nacional
Nacional / México

Detienen a hombre que acosó a Claudia Sheinbaum frente a Palacio Nacional

Noviembre 05, 2025

El sujeto se acercó de manera inapropiada a la presidenta mientras saludaba a ciudadanos; fue puesto a disposición del Ministerio Público